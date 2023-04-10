AKP İzmir Milletvekili adayı Mahmut Atilla Kaya kimdir? Mahmut Atilla Kaya kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:47

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:48

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin İzmir milletvekili adaylarından biri de Mahmut Atilla Kaya oldu. Mahmut Atilla Kaya'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MAHMUT ATİLLA KAYA KİMDİR?

Mahmut Atilla Kaya, 1973 yılında İzmir’ in Torbalı ilçesinde doğdu. Torbalı İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra, Askerlik vazifesini 1997 yılında Jandarma Komando Asteğmen olarak yaptı. Uzun yıllar avukatlık mesleğini icra etti. Ulusal ve uluslararası birçok şirkete avukatlık yaptı. İngilizce bilen Kaya, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

AKP İzmir İl Başkan Yardımcılığı, Ak Parti İzmir Teşkilat Başkanlığı yaptı. TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği yaptı. 18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonucunda MKYK Üyeliği görevine seçildi. Halen AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yapmaktadır.