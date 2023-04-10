AKP İzmir Milletvekili adayı Mehmet Kasapoğlu kimdir? Mehmet Kasapoğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:09

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin İzmir milletvekili adaylarından biri de Mehmet Kasapoğlu oldu. Mehmet Kasapoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET KASAPOĞLU KİMDİR?

Mehmet Kasapoğlu, 22 Aralık 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yapmış, ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalışmış, Palm Beach Atlantic Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamlamış, İstanbul Üniversitesi'nden yerel istihdam konusu ile doktora derecesi almıştır.

2009 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiş, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 9 Temmuz 2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı olmuştur.

MEHMET KASAPOĞLU ÖZEL HAYATI

Mehmet Kasapoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.