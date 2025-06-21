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AKP koridorlarından çarpıcı 'Kabine' çıkışı: 'Bakanlar artık siyasi kişilikler değil, memur’

AKP koridorlarından çarpıcı 'Kabine' çıkışı: 'Bakanlar artık siyasi kişilikler değil, memur’

21.06.2025 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP koridorlarından çarpıcı 'Kabine' çıkışı: 'Bakanlar artık siyasi kişilikler değil, memur’

Kabine tartışmaları sık sık gündeme gelirken; kıdemli bir AKP'li isimden dikkat çeken bir yorum geldi. Partili, "Bu sistemde kabine değişirse ne olur, değişmese ne olur? Bakanların artık siyasi kişilikler değil, memur olduklarını unutuyorsunuz. Kabine değişikliği haberlerinin sürekli gündemde kalması Reis’in işine geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl yine kabinede değişiklik yapabileceği uzun süre siyaset gündemini meşgul ederken, Türkiye'de ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra neredeyse her bahar döneminde olası bir kabine değişikliğinin gündeme geliyor olması tartışma konusu oldu.

Nefes gazetesinin haberine göre; bu konuyla ilgili açıklamada bulunan kıdemli bir AKP'li isim, "Siz gazeteciler ‘değişiklik’ lafını pek seviyorsunuz. Bu sistemde kabine değişirse ne olur, değişmese ne olur? Bakanların artık siyasi kişilikler değil, memur olduklarını unutuyorsunuz. Kabine değişikliği haberlerinin sürekli gündemde kalması Reis’in işine geliyor" dedi.

'KENDİSİNİ TARTIŞMALARDAN UZAK TUTUYOR'

AKP'li isim, sözlerine açıklık getirerek, bunun aslında bir iletişim stratejisi olduğunu söyledi.

Babine tartışmalarının gündeme getirilmesiyle dikkatlerin yalnızca oraya döndüğü anlatan AKP'li isim, "Değişiklik beklentisi yaratarak kendisini tartışmaların uzağında tutuyor" ifadelerini kullandı.

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