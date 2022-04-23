AKP kulisleri karıştı: 'İki gündür iktidar partisinin milletvekillerinin telefonları susmuyor; seçmen kızgın ve kırgın'
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi, emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmamasından sonra AKP vekillerinin telefonlarının susmadığını ve milletvekillerinin seçmenlerinin kırgın ve kızgın telefonlarıyla muhatap olmak zorunda kaldıklarını yazdı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak" demişti.
Dün bakanlıktan yapılan açıklamada yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.
İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, emekli bayram ikramiyesine zam yapılmaması kararından sonra AKP'li milletvekillerinin telefonlarının susmadığını belirtti. Babacan, “Şimdi milletvekilleri, seçmenlerinin kırgın ve kızgın telefonlarıyla muhatap olmak zorunda” ifadelerini kullandı.
"İKİ GÜNDÜR TELEFONLAR SUSMUYOR"
Babacan’ın yazısının ‘Vekilleri terleten telefonlar’ bölümü şöyle:
“Emekli ikramiyesinin artırılmayacağının açıklanmasının hemen ardından, iktidar partisi kulisindeki milletvekillerinin telefonları çalmaya başladı. Emekli seçmenin serzeniş ve tepkisini yumuşatmaya çalışan vekillerin ter döktüğünü biliyoruz. Konu, bundan iki hafta önce AK Parti Genel Merkezi’nde art arda yapılan toplantılarda gündem oldu.
Bayramlarda verilen emekli ikramiyesinin artırılması, hatta bu rakamın 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarılması gerektiğini söyleyenler oldu. Bunun çok fazla olacağını dile getirip, ‘enflasyon oranında artış verelim, bunu da Meclis’te görüşülen yasalardan birinin içine koyalım’ noktasına kadar gelindi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Kamuoyunun ve vekillerin dalga dalga konuştuğu bu konu, önce Maliye Bakanlığı’na sonra da Çalışma Bakanlığı’na takıldı.
Artıştan vazgeçilmesinde Maliye Bakanlığı’nın ‘kaynak yaratamayız’ gerekçesinin etkili olduğu belirtildi. Yapılan toplantılarda, emeklilere verilen 1100 liralık ikramiyenin iki bayram için maliyetinin 25 milyar lira olduğu, 100 liralık artışın 4-5 milyar lira ek maliyet yaratacağı bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi. Şimdi milletvekilleri, seçmenlerinin kırgın ve kızgın telefonlarıyla muhatap olmak zorunda. İki gündür telefonlar susmuyor. Bütün bunlar, konunun çok kötü yönetildiğini göstermiyor mu?”
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