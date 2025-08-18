2024 yerel seçimlerinde CHP’den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye transferi, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

İktidara yakın kaynakların aktardığına göre, önümüzdeki günlerde farklı partilerden yeni belediye başkanlarının ve vekillerin AKP’ye katılması bekleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 2023 genel seçimlerinin ardından 11 milletvekili, 2024 yerel seçimlerinin ardından ise 56 belediye başkanı AKP saflarına geçti. Parti yönetiminin, bundan sonraki katılımlarda daha dikkatli bir süzgeç uyguladığı iddia edildi.

Parti kaynaklarının, “Kişilerin sicillerini inceliyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mı, yolsuzluk soruşturmaları var mı, yaptığı şaibeli işler var mı? Kendini kurtarmaya mı geliyor? Bunlara bakıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz. Sıkıntılı olanları reddediyoruz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, önümüzdeki günlerde vekil katılımlarının da devam edeceği, bazı isimlerle görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.