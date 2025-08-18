Parti kaynaklarının, “Kişilerin sicillerini inceliyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mı, yolsuzluk soruşturmaları var mı, yaptığı şaibeli işler var mı? Kendini kurtarmaya mı geliyor? Bunlara bakıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz. Sıkıntılı olanları reddediyoruz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, önümüzdeki günlerde vekil katılımlarının da devam edeceği, bazı isimlerle görüşmelerin sürdüğü iddia edildi. 