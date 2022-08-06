AKP Kurucu Üyesi Latif Cem Baran: Bazıları Cumhurbaşkanı'nın ayağına pranga oluyorlar

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:48

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Tartışmalara katılan bir diğer isim ise AKP’nin kurucularından olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski avukatı, AKP'nin kurucu üyelerinden Latif Cem Baran oldu.

Baran, her hafta cuma günü tv42 ekranlarında yayınlanan "Hukukçular ile gündem" programının konuğu oldu. Canlı yayında KPSS skandalına değinen Baran, kurucu üyesi olduğu AKP'li isimlere ve bürokratlara yüklendi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temposuna ayak uyduramayan bürokrat ve partililerin olduğuna dikkat çeken Baran, "Cumhurbaşkanının ayağına pranga oluyorlar" dedi.

"KPSS'NİN NASIL GEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANI'NIN GÜNDEMİNDE OLMAYABİLİR"

Her konuşmasında Erdoğan’a methiyeler dizen Baran, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız doğru bir karar verdi. ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı ancak burada münferit bir hadise olduğunu düşünmüyorum. Partide, bürokraside ya da sahada olanlarla ilgili Cumhurbaşkanı'nın temposuna uymadığını hatta ayağından asıldığını, Cumhurbaşkanı'nın ayağına pranga olduklarını düşünüyorum. İşte önüne geldi hemen çözdü olayı, ama bunun öncesinde KPSS’de ne vardı, KPSS'nin nasıl geçtiği Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olmayabilir.

"ONLARI O GÖREVE ATAYAN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Bunun öncesinde atadığı insanlar ona layık olmayabilir. Bununla ilgili çözüm üretmemiz gerekiyor artık. Çünkü gelen kişiler ilk göreve geldiklerinde şöyle bir alışkanlık edinmeye başladılar; elbette onları o göreve atayan Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle buraya geldim dedikten sonra ona layık olmaya çalışacağım diyor bir çok bürokrat ama bunun yanında milletime de inandığım anayasaya da hukuka da uygun olacağı hususunda da mutlaka bir beyan vermeleri gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında ve ders videolarında sorulan sorularla aynı olduğu iddia edildi.

Sosyal medya ve basında gündeme gelen iddiaları yalanlayan açıklanmasından saatler sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceme talimatı verdi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.

Devlet Denetleme Kurulu, iddialarla ilgili incelemesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da soruşturma başlattı.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurul olarak inceleme başlattıklarını duyurdu. Polis Yediiklim Yayınları'nın iki merkez binasına baskın yaparak dokümanlara el koydu.

İddiaların ardından başlatılan soruşturmalar sürerken, 31 Temmuz günü gerçekleştirilen KPSS'nin tüm oturumları iptal edilerek, sınavın tekrar yapılacağı açıklandı.