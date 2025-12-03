AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan, CHP'li vekile çirkin sözler: 'Seni evlendireyim de rahatla!'

Meclis çoğunluğunun Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olduğu Bahçelievler Belediyesi’nde, AKP’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır‘ın, CHP Grup Başkanvekili ve İBB Grup Sözcüsü Gencay Özcan’a sarf ettiği sözler tepki çekti.

"BEN BUNU EVLENDİREYİM DE BİR RAHATLASIN"

Dünkü Aralık ayı ilçe meclisinin ilk oturumunda Özcan’ın, Sayıştay Raporu’nda yer alan; belediyeye ait otoparkın ruhsatsız olduğunu gündeme getirdiği sırada Hakan Bahadır, “Ben bunu evlendireyim de bir rahatlasın, agresifliğin gitsin” şeklindeki sözleri hem CHP Grubu hem de meclisi salondan takip eden vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bahçelievler CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan, “O seviyeyi ben size teslim ediyorum, o seviyede siz konuşun. Ben ‘Ruhsatınız var mı?’ diyorum. O ‘ben sizi evlendireceğim’ diyor. Siz agresif olmadan otopark ruhsatı alın” diye yanıt verdi.

Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili: “Esnafa yönelik ‘önce ruhsat sonra ticaret’ diye pankart asıyorsunuz. Ancak belediye otoparkının ruhsatı yok”



Bahçelievler Belediyesi’nin AKP’li Başkanı: Seni evlendireceğim…



Belediyeciliği boşvermiş, ilgi alanları başka… pic.twitter.com/ZynjWo2nwb — Gencay Özcan (@gencayozcn) December 3, 2025

CHP'Lİ KADIN MECLİS ÜYESİNE DE "ŞEREFSİZ" DEMİŞTİ

AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, geçtiğimiz aylardaki bir ilçe meclis oturumunda, CHP grubunun kadın meclis üyesi Bahar Günçiçek’e “Şerefsiz” diyerek hakaret etmişti.

Bahadır hakkında “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında bir ay süreyle tedbir kararı verilmişti. Bahadır, İBB Meclisi’nde de agresif çıkışları ile dikkat çekiyor.

USULSÜZLÜKLERLE GÜNDEMDE!

Son Sayıştay raporları, uzun yıllardır AKP tarafından yönetilen Bahçelievler Belediyesi'nin 28 adet usulsüzlüğünü ortaya koymuştu. Bunlardan biri de belediyenin ruhsatsız otopark işletmesi oldu.