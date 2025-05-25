AKP’li Başkan Veysel Tiryaki kendisi aleyhinde haber yapan kişiyi darbettirdi!

Gazetemiz Cumhuriyet, Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki’nin Bolu Fasıl Köyü’nde ağaçlarla çevrili bir tarım arazisinde yaptığı villada Altındağ Belediyesi’nde görevli işçileri çalıştırdığını gündeme getirdi. Tiryaki, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir televizyon programında orada çalıştığını gazetemize anlatan işçileri belediyede çalışmamakla suçladı.

Gazetecileri de ‘parayla haber yapıyorlar’ diyerek hedef aldı. Tiryaki’nin Bolu’daki yavru sarayına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Tiryaki, Bolu’da yaptığı inşaata ilişkin görüntü alan ve kamuoyuna anlatan eski BBP Bolu İl Başkanı Mahmut Alan’ı dövdürttü.

ALEYHİNDE HABER YAPANI DÖVDÜRTTÜ

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Alan, olayın işleyişini paylaştı.

Alan, “2016-2017 yıllarında Bolu Fasıl Köyü’nde bulunan 23 dönümlük tarım arazisi, normal köylüğünün hisseli arazisiydi. Buraya çivi dahi çaktırmadıkları için satış kararı aldılar. Bu karar alındığında köydeki bazı kişiler para kazanmak için Veysel Tiryaki’ye bunu söylüyorlar. Diyorlar ki; ‘Yer güzel. Ormana sıfır. Buraya bir çiftlik evi yapılabilirse izin alınabilir.’ Tiryaki o zamanın çok cüzi bir miktarına bu hisse sahiplerinden satın alıyor” dedi.

Alan, “Bu arazi tarım arazisi olduğu için buraya yapı izni yok. Bunlar dediler ki; ‘Burada çiftçilik ve hayvancılık yapacağız.’ Bunu da kardeşi üzerinden yaptı. Çiftçilik ayağına oraya resmen şato diktiler. Araçlar o kadar yoğun gelmeye başladı ki, köylüler çok rahatsız oldu. Bir de orada Kozlu diye bir yer var. Oradan su alındı. Orası kullanılınca köylüler gıcık oldu buna. Bize ulaştılar. Biz de gittik oraya. Bizi almadılar ilk başta. Ama Altındağ Belediyesi’nin kamyonları gidiyordu” ifadelerini kullandı.

Olayların ardından belediyenin araçlarının ve oradaki inşaatın görüntüsünü kaydederek kamuoyuna yayan Alan, 14 Aralık 2018 tarihinde, Alpağut’taki evinden çıkarken beyaz transit bir araçtan inen 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. Alan’ın tutanaktaki ifadelerine göre, arabasına bineceği sırada kendisine yaklaşan 5 kişi, önce biber gazı sıkarak kendisini darp etti. Daha sonra araçlarına binip uzaklaştı. Alan ise Tiryaki’den şikayetçi oldu.

SALDIRGANLARIN BÜTÜN MASRAFLARI BELEDİYEDEN!

Alan’a saldıran 5 kişilik ekibin kim olduğunun detaylarına Cumhuriyet erişti. Saldıran ekip, M.A., R.A., Ö.B, E.B, ve T.K, olmak üzere 5 kişiden oluştu. T.K. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev yaparken, kalan 4 kişinin Altındağ Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi. Söz konusu şahıslardan T.K. ve R.A.’nın 2, E.B’nin ise halihazırda 1 suç kaydı bulunuyordu. Şahısların kullandığı Ford marka beyaz araç da Altındağ Belediyesi tarafından 1 yıllık süreyle kiralanmıştı. Saldırganlar, Bolu’da bir otelde kaldılar. Otelin resepsiyon görevlisi olarak çalışan yurttaş, olaya ilişkin verdiği ifadede “Otel ile Altındağ Belediyesi arasında anlaşma olduğunu” belirtti. Otel görevlisi, 5 saldırganın otelde bir gün kaldığını, konaklama ücretini de Altındağ Belediyesi’nin hesabına yazdığını söyledi.





1 YIL CEZA ALDILAR

Saldırganların ifadeleri ise birbirine benzer cümlelerden oluştu. Belediyede çalıştığı tespit edilen saldırganlar, belediye tarafından kiralanan araçla Bolu’ya gittiklerini kabul etti. Söz konusu otelin kaplıca ve konaklama hizmetinden faydalandıklarını, Bolu’da bir olaya karışmadan Ankara’ya döndüklerini söylediler. Tarım Bakanlığı’nda çalışan T.K. isimli birini tanımadıklarını da sözlerine eklediler. Belediyede çalışan saldırganlardan biri diğerlerinden farklı olarak otele 520 lira ödeme yaptığını söylerken, ifadesi otelin resepsiyonunda görevli çalışanıyla çelişti. T.K. ise olay sırasında mesai saatleri içerisinde olduğunu ve çalıştığını, diğer şüphelileri tanımadığını ve olayla ilgisi olmadığını belirtti. Belediyede çalışan şahıslar mahkemeye çıkmadan 1 yıl basit yaralama suçundan ceza aldı, ceza da ertelendi.