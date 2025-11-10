AKP’li belediye ABB’ye olan borcunu ödemiyor

AKP yönetimindeki Sincan Belediyesi’ne yönelik hazırlanan 2024 yılı Sayıştay raporu, belediyedeki yönetimin zafiyetlerini ortaya koydu. Raporda, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ASKİ’ye ödenmesi gereken fakat ödenmeyen ücretin tespitine yer verildi. ASKİ, Sincan Belediyesi’nin görev alanında bulunan bir bölgede yağmur sularının uzaklaştırılması için 7 milyon 674 bin 271 liralık işlem yaptı. ASKİ, söz konusu tutarı, 14 Nisan 2023’te Sincan Belediyesi’ne bildirdi. AKP’li belediye, borcun ABB tarafından ödenmesi gerektiğini savunarak ASKİ’ye bu tutarın ödemesini yapmadı.

20 MİLYON LİRALIK İFTAR YEMEĞİ

Tasarruf tedbirlerine uymadığı da tespit edilen belediyenin harcamaları dikkat çekti. Pazarlık usulüyle yapılan harcamalar kapsamında, 2 milyon 423 bin liralık işlemeli tablo, 2 milyon 10 bin liralık baskılı oyuncak, 2 milyon 701 bin liralık akıllı kalem seti, 2 milyon 888 bin liralık fincan takımı ve powerbank, 2 milyon 907 bin liralık basketbol, voleybol ve futbol topları, 2 milyon 61 bin liralık kalem seti, 2 milyon 441 bin liralık kalemli silinebilir defter ve kablosuz şarjlı masa lambası, 2 milyon 408 bin liralık araç giydirme hizmeti, 20 milyon 442 bin liraya ise iftar yemeği alımı yapıldı. Raporda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 1 milyon 656 bin liraya 7 yıllık yayın aboneliği almasına, 44 milyon 367 bin liralık hediyelik eşya ve broşür harcamasına, 13 milyon 68 bin liralık dağıtılmak üzere alınan mal harcamasına, 9 milyon 588 bin liralık ayrıca hediyelik eşya alımına yer verildi. Böylece AKP’nin getirdiği tasarruf tedbirlerine yaklaşık 100 milyon liralık delik açılmış oldu.