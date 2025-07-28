AKP'li belediye Bursa'da yanan alana maden başvurusunda bulunmuş... CHP'li Murat Emir: 'Bu vatan sizin kadar ihanet edeni görmedi!'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bursa’daki yangından etkilenen Gürsu’ya bağlı Dışkaya Mahallesi sınırları içinde yer alan ormanlık bölgede AKP'li Yıldırım Belediyesi'nin kireçtaşı ocağı ve kırma-eleme tesisi kurmak için yangından aylar önce başvuru yaptığını bildirdi.

"BU MİLLET SİZİN KADAR İHANET EDENİ GÖRMEDİ!"

Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’nın Kestel’den başlayıp Gürsu ve Osmangazi’ye sıçrayan yangında kül olan alan, Gürsu’ya bağlı Dışkaya Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Ve aylar önce AKP'li Yıldırım Belediyesi bu ormanlık alana kireçtaşı ocağı ve kırma-eleme tesisi kurmak için başvurmuş. Bursa Valiliği ne yaptı? 'ÇED gerekli değildir' kararı verip yolu açtı. Şimdi o orman yandı… Su tankerini alıp gönüllü olarak alana giden 3 canımız dün hayatını kaybetti.

Demek ki mesele ağaç değilmiş. Yeşil Vatan değilmiş derdiniz. Bakan Yumaklı 'Cebimizde uçak yok' diyordu. Ceplerinde ne olduğu ortaya çıktı. Yandaşlara peşkeş çekilecek orman haritaları, ÇED’siz ihaleler ve bu milletin canı pahasına çizilmiş rant planları var. Bu millet, bu vatan sizin kadar ihanet edeni görmedi."