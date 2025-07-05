AKP'li belediye, CHP aleyhine resmi sitesinden paylaşım yaptı

AKP'li Zonguldak Devrek Belediye Başkanlığı sosyal medyadaki resmi internet sitesinden CHP aleyhine, "Kutu Kutu CHP", "Hırsızlık için CHP", "CHP belediyeciliği: Şirket kur, Fatura Uydur, Parayı Götür /Hırsızlık için CHP", "Yolsuzluk Belediyeciliği", "Baklava Belediyeciliği" gibi görselleri paylaştı.

CHP Devrek İlçe Başkanı Uğur Dikenli konuya ilişkin açıklama yaptı ve belediyenin resmi internet sitesinden CHP aleyhine paylaşım yapılmasına tepki gösterdi.

Dikenli, "Asli görevi halka hizmet olan Devrek Belediyesi işi gücü bırakıp partimizin aleyhine görseller paylaştı. Devrek'te göreve geldiğinden buyana hem yıkım işleri yapan Başkan Özcan Ulupınar şimdi de partimiz aleyhine algı yaratmaya çalışıyor. Partimizi hırsızlıkla suçlayan görseller paylaşıyor hem de belediyenin resmi internet sitesinden. Belediyesi siyasi çıkarına alet ediyor. Oysa Devrek belediyesi tüm kesimleri temsil eden bir kurumdur. Özcan Ulupınar CHP'yi suçlayacağına dönüp aynaya baksın. Özcan Ulupınar suç işliyor. kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu görsellerle bizi yıldıracaklarını sanıyor. Bu görsellerle partimizi toplumda küçük düşürmeye, değersizleştirmeye çalışıyor. Ama şunu iyi bilsinler, korkunun ecele faydası yoktur. CHP iktidara yürüyor" dedi.







