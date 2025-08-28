AKP'li Binali Yıldırım'dan komisyonda dikkat çeken çıkış: 'Vatandaşlık tanımı güncellenmeli'

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önceki TBMM başkanlarının dinlendiği yedinci toplantısında AKP'li Binali Yıldırım'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

TBMM'nin eski Başkanı Yıldırım, Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin kırmızı çizgilerinin tartışmaya kapalı olduğunu dile kaydetti.

"ETNİK KİMLİK ESASINDA DEĞİL, ANAYASAL VATANDAŞLIK VAZGEÇİLMEZ BİR HAKİKAT"

BirGün'ün aktardığı habere göre, Cumhuriyet’in temel değerlerinden verilecek taviz ile barışın tesis edilemeyeceği vurgusunu yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Kırmızı çizgileri net şekilde ortaya koyduk. Vatandaşlık tanımının kapsayıcı bir şekilde gözden geçirilmesi, güncellenmesi gerekmektedir. Etnik kimlik esasında değil, anayasal vatandaşlık vazgeçilmez bir hakikattir. Ama bu hakikat anayasamızın ilk dört maddesiyle çelişmemelidir.

Adem-î merkeziyetçi olarak da tanımlanan bu yapı sadece idari bir yapılanmadır siyasi ve federal düşüncelere tamamen kapalıdır. Kaynakları ve yetkileri artırılmış belediyeler milletin ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılar. Ayrışmayı değil bütünleşmeyi artırır. Bu adımlar ayrıştırıcı değil bilakis tarihin bize yüklediği sorumluluğa uygun bütünleştirici adımlardır.”

Yıldırım konuşmasında ayrıca yeni anayasanın gerekli olduğu görüşünü savundu.

Yıldırım, terör sorununun yalnızca Irak kırsalında görülmesini de hata olarak nitelendirdi. Suriye’deki yapılanmaların da "Terörsüz Türkiye" projesi içinde önemle dikkate alınması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Kendini fesheden bir terör örgütü başka bir isimle karşımıza çıkarsa bu tehlikeli olur. Emperyalist devletlerin ikircikli açıklamalarını da dikkatle izlemeliyiz” şeklinde konuştu.

4 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Öte yandan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7'nci toplantısı sona erdi. 10 eski meclis başkanının dinlendiği toplantı 4 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş sonraki toplantılarda iş dünyası temsilcileri, memur sendikası temsilcileri ve konuyla ilgili çalışan akademisyenlerin davet edileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Binali Yıldırım, daha önce yaptığı bir konuşmada da vatandaşlık tanımını hedef almıştı.

Yıldırım, şu ifadeleri kaydetmişti:

"Anayasanın değişmez maddeleri neden var deniliyor. Türkiye’nin ilk dört maddesi Türkiye’nin 100 yıllık birikiminin bir sonucudur. Bunlar bize Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetidir. Bunun üzerine hiç kimse bir şey yapamaz. Ama yargıyı daha iyi çalıştıracağız. Yargıdaki güven düşük. Davalar geç karara bağlanıyor. Bu bir sorun. Belki yeni anayasada bunlara biraz daha fazla ehemmiyet vermemiz icra edecek. Teröre destek verenler ana dil konusunu açıyorlar. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devlet. Vatandaşlık tanımında, ‘bu ülkeye bağlı olan herkes Türk’tür’ diyor.

Bin yıldır Kürtler, Süryaniler, Türkler bu topraklarda. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette gözden geçirilebilir. Vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerinin imha edildiği düşüncesinden kurtarabilir"