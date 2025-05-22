AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'erken seçim' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken çağrısına yönelik konuşan Erdoğan ''Sayın Özel'in anladığı manada erken seçimi bugüne kadar çok dillendirdiler. Türkiye'yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız, buna gerek de yok'' dedi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Komisyonlarımızı kuralım, sivil anayasayı bir an önce oluşturalım, milletimize takdim edelim. Hem milli hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı Türkiye görsün.

''TEKRAR ADAY OLMA DERDİM YOK''

Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok.

''YERLİ VE MİLLİ ANAYASA''

Komisyonlarımızı kuralım, sivil anayasayı bir an önce oluşturalım, milletimize takdim edelim. Hem milli hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı Türkiye görsün.

Erken seçim hesaplarıyla heba ettikleri vakitleri millete hizmete harcasalar, belki milletin gönlüne girebilmenin bir yolunu bulabilirler.

Terörü bitirmenin arifesindeyiz. Enflasyonla mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Birilerinin keyfi için bunların zarar görmesine müsaade etmeyiz.

ERKEN SEÇİM YANITI

Sayın Özel'in anladığı manada erken seçimi bugüne kadar çok dillendirdiler. Türkiye'yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız, buna gerek de yok.

''DEM'E AVANTAJ SAĞLAYACAK''

Silah vesayetinden kurtulup siyaseti daha güçlü sürdürmesi DEM’e avantaj sağlayacak. DEM’in yeni dönemde farkını ortaya koyması ülkemiz için hayırlı olacak. Benim tekrar seçilme derdim yok. Atacağımız adımlarlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu.

YPG ile ilgili konuyu çok yakından takip ediyoruz. Şam yönetiminin bu konudan dikkatini ayırmaması önemli.''