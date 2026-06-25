AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Arı, Mesut Özarslan ve Mehmet Özcan'a rozet taktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu

Toplantıda İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den istifa eden Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a Erdoğan tarafından rozet takıldı.

''BENİM GİBİ AHLAKSIZLARIN YERİ ORASI DEĞİL'' DEMİŞTİ

İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2021 yılında AKP içinde yaşanan tartışmaların ardından 'istenmeyen adam' ilan edilmiş ve 'sağlık gerekçesiyle' belediye başkanlığından istifa etmişti.

2022'de AKP'den de istifa eden Arı, 31 Mart 2024 seçimlerinde İYİ Parti'den aday oldu ve yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Geçtiğimiz yıl "AKP'ye katılacak mısınız?" sorusuna "Benim gibi ahlaksızların yeri orası değildir" sözleriyle yanıt veren Arı, bugün AKP'ye geri döndü.

VENEZUELA'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Erdoğan'ın açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''Buradan bu sabah meydana gelen iki büyük deprem ile sarsılan Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum.

Dünyada eşi benzeri olmayan teşkilata sahibiz. Dünyanın en büyük en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK SİYASİ HAREKETLERİNDEN BİRİYİZ'

Değerli arkadaşlar. AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Bu uğurda gerektiğinde yardan ve serden geçmek demektir. Her türlü fedakârlığı göze almak demektir. Bu milletin, bu ümmetin sorumluluğunu yüreğinde taşımak demektir. İdeallerimize gönül vermek, davamıza ömür vermek demektir.

AK Parti'nin çelik çekirdeği, kaderini kaderimize, kavlini kavlimize, kalbini kalbimize rabt eylemiş 11 milyon 500 bin kardeşimizin hepsi birdir. Bunun için her fırsatta şunu diyoruz. Biz sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz.

Özellikle bilinmesini isterim ki teşkilatçılık anlayışımızda üye kaydının yapıldığı an, millete hizmet mücadelesi başlamıştır. Bu anlayışta üyelerimizle irtibatımızı güçlendirirken, bir yandan da esnaf, çarşı ve pazar ziyaretleriyle milletimizle gönül bağımızı sağlam tutuyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizin misafiri oluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kendileriyle istişare ediyoruz.

Biliyorsunuz, üye sayısında kırdığımız rekorun ardından 2026 senesini Mahalle Çalışmaları Yılı ilan ettik. Daha fazla sayıda insanımıza ulaşmak, mahallelerdeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Tüm teşkilatımızın gayretiyle 2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibarıyla büyütmek için bir fırsata çeviriyoruz. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, mahalle başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Partimize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor.

'BUGÜN YENİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ'

Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dâhil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım. Çok değerli kardeşlerim. Bize göre siyaset, millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Aksine toplum, siyasetin asli unsurudur, sahibidir, kurucu öznesidir. İster yerel düzeyde ister tüm ülke sathında olsun, siyaset felsefemizin temelinde insan vardır. İnsana saygı vardır. 86 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda eşittir. Aynı değerdedir. Oy versin ya da vermesin. Bizi desteklesin veya desteklemesin. Hiçbir ayrım yapmadan aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Biz siyaset yaparken de hizmet ederken de daima bu anlayışla hareket ettik. Karşımızdaki kim olursa olsun saygıyı elden bırakmadık. Muhatabımızı rencide edecek, incitecek, gönlünü kıracak hiçbir davranışın içinde olmadık. Hazreti Mevlâna'nın asırları aşan şu öğütlerini kendimize rehber eyledik. "Sevgi de güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlik de akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün. Ya göründüğün gibi ol."

PARTİLİLERE SOSYAL MEDYA UYARISI: 'BU TERS AKINTIYA KAPILDIKLARINA ŞAHİT OLUYORUZ'

''Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığının her yerde yayıldığını görüyoruz. Görünür olmak gündeme gelmek tartışılmak insan olmak da dahil her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın da bilerek ya da bilmeden bu ters akıntıya kapıldığına şahit oluyoruz. Partimize zarar veren bu tür paylaşımlar konusunda dikkatli olunmasını önemle hatırlatıyoruz. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil sorumluluk makamlarıdır. ''