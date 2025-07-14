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AKP'li Efkan Ala anket paylaştı: 'Vatandaş şunu söylüyor...'

AKP'li Efkan Ala anket paylaştı: 'Vatandaş şunu söylüyor...'

14.07.2025 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Efkan Ala anket paylaştı: 'Vatandaş şunu söylüyor...'

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu, anket gerçekleştirdiklerini aktardı. Ala, toplumun yüzde 75,9'unun süreci desteklediğini iddia etti.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yayınında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Partilerin temel konularda işbirliği yapması sorunu azaltır" diyen Ala, yaptırdıkları anketi de kamuoyu ile paylaştı. 

Ala, "En son yaptığımız ankette toplumun yüzde 75,9'u Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor. Çok yüksek, ciddi bir oran. Vatandaş şunu söylüyor; bir an önce bu meseleyi çözün" ifadelerini kullandı.

"MEKANİZMA ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Ala, "Terörsüz Türkiye" komisyonunun yakın zamanda kurulacağını belirterek, yeni anayasa çalışmasının komisyonla ilgili olmadığı görüşünü savundu.

Ala, "Devletin kurduğu mekanizma çalışmaya başladı. O mekanizma hangi adımın ne zaman atılacağını, ilgili paydaşlarıyla görüşerek, siyasetin aldığı karar doğrultusunda yürütüyor" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #AKP #Terör #Efkan Ala