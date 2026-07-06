AKP'li Gebeceler Belediye Başkanı istifa etti

​Afyonkarahisar’a bağlı Merkez Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay hakkında evli bir kadınla ilişki yaşadığı iddialarının ardından adli süreç başlatıldı.

Şikayetçi kadının şantaj, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı yayma, hakaret ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma suçlamalarıyla savcılığa başvurmasının ardından olay yargıya taşındı.

Henüz istifanın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmazken, AKP İl Başkanlığı da belediye başkanının partiden istifa ettiğini duyurdu.

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa etmiş olup, partimizle yolları ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.