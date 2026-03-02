ANKA'ya 'İncirlik' soruşturması: Gazeteciler serbest bırakıldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla İncirlik üssü civarı görüntülendi.
Sosyal medyada bölgeden yaklaşık bir buçuk saat canlı yayın yapıldı. Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kısa sürede soruşturma başlatıldı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gözaltındaki gazetecilerin ve belediye personelinin Adana Emniyeti Güvenlik Şube'deki işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Öğlen saatlerinde savcılığa çıkarılmaları beklenen gazeteciler, Adana Emniyeti Güvenlik Şube'den sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
SAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER
Gazeteciler doktor muayenesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü. Öğlen saatlerinde beklenen sevk işlemi, mesai saatinin bitiminde yapıldı.
Gazetecilerin Nöbetçi Hakimliğe çıkarılması bekleniyor.
SERBEST BIRAKILDILAR
Savcılık gazeteciler için adli kontrol istedi.
ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.
Gazeteciler hakknıda haftada bir gün imza şartı ve yurt dışı yasağı getiren adli kontrol kararı uygulandı.