AKP'li İbiş'ten Özgür Özel'e: 'Türk gençliğini tanımıyor'

AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'AK Gençlik' ile ilgili kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

İbiş, şunları kaydetti:

"Türk gençliğini tanımıyor. TEKNOFEST kuşağı nedir bilmiyor. KAAN nedir, Bayraktar nedir, TCG Anadolu nedir bilmiyor. Bu topraklarda doğan, büyüyen, yaşayan, çalışan, üreten, kendi idealini, kendi davasını ortaya koyan bir gençliğin var olduğuna inanmıyor. Sayın Özel, bu ülkenin gençliği senden tek bir şeyin cevabını bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına nasıl düşürdüğünü, kongrelerine, kurultaylarına hileyi, hurdayı, yolsuzluğu nasıl bulaştırdığını, hırsızlarla hangi ortaklıkları, hangi birliktelikleri kurduğunu... Boşuna uğraşmayın. Siz gençliği ideolojinizin aparatı olarak tanımlarken, biz gençliği öz güven nesli olarak görüyoruz. İşte tam da farkımız budur. AK Gençlik dün de bugün de yarın da bu milletin değerlerinden, liderinden ve davasından bir adım geri atmaz."