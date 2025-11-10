Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP’li isimden 10 Kasım’da skandal paylaşımlar

10.11.2025 18:12:00
Haber Merkezi
AKP’den milletvekili aday adayı olan Ahmet Şanlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulunan yurttaşlara yönelik skandal bir paylaşım yaptı.

AKP’den milletvekili aday adayı olan Ahmet Şanlı, 10 Kasım’da skandal bir paylaşım yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümünde saygı duruşunda bulunan yurttaşlara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Şanlı’nın paylaşımı kısa sürede büyük tepki topladı ve çok sayıda kullanıcı tarafından kınandı

Şanlı, sosyal medya hesabından bir sokak köpeği fotoğrafıyla birlikte saygı duruşundaki yurttaşların yer aldığı bir kareyi paylaşarak üzerine “İt akıllı” yazdı.

Şanlı yine yurttaşları hedef alan ikinci paylaşımında ise "Kamalizm budur, başkasının özgürlüğünü kısıtlar. Neyse kamalist pilotların sadakatini görelim" ifadelerini kullandı.

