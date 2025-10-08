AKP'li isimden gözdağı mı? Şamil Tayyar'dan Meclis’teki 'Öcalan' sloganlarına tepki: 'Duruyoruz, sabırla...'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı, "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasının ardından, "Biji Serok Apo" sloganları atıldı.

AKP'Lİ TAYYAR'DAN "APO" SLOGANLARINA TEPKİ

AKP'li Şamil Tayyar, atılan 'Apo' sloganlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı" ifadelerini kullanan Tayyar, "Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz. Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor" diyerek sert tepki gösterdi.

"PKK’DAN ÖNCE DEM’İN ‘SİLAHLARI’ BIRAKMASI GEREKİYOR"

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hani deniyor ya, çözüm sürecini akamete uğratacak ifadelerden uzak durun.

Duruyoruz, sabırla.

Dileğimiz; terörün bitmesi, kardeşlik hukukunun tesis edilmesi.

Bakıyorum, başından beri sürece ilişkin en tehdit edici tavır, DEM’den geliyor.

Mevzuya girmeyecektim, bugün DEM grubunda yaşananlarla ilgili o kadar çok mesaj geldi ki yazma ihtiyacı duydum.

Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı.

Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz.

Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor."