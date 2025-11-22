AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nden basına 'reklam kesme' tehdidi

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç’in, eleştirel haberlere imza atan yerel gazeteleri reklam kesmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu Toplantısı’na kendi talebiyle katılan Bilgiç’in, belediyenin arazi satışlarıyla ilgili haber yapan gazetelere yönelik tutumu basın örgütleri tarafından “açık sansür girişimi” olarak değerlendirildi.

KGC Başkan Yardımcısı ve Merhaba Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halid Şen’in aktardığına göre Bilgiç, Tank Taburu arazisinin konuta açılması ve bir kısmının satışıyla ilgili haberleri gerekçe göstererek Merhaba Gazetesi’ne reklam vermeyeceklerini açıkladı. Aynı toplantıda üç yerel gazetenin daha adını anarak “Son günlerde eleştirel haberler yapmaya başladınız” diyerek reklam kesme tehdidinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre gazetelere yönelik baskı bununla sınırlı kalmadı. İstanbul’da düzenlenen Şeb-i Arus tanıtım programına yaklaşık 50 gazeteci davet edilirken Konya’da 56 yıldır yayın yapan Merhaba Gazetesi’nin açıkça dışlandı. Belediyenin ayrıca ilerleyen günlerde dağıtacağı reklamların da “Merhaba hariç” şeklinde gazetelere iletildiği öne sürüldü.

KAMU KAYNAKLARINI KEYFİ KULLANMAK HABER HAKKINA SALDIRI"

Halid Şen, belediyenin daha önce de kamu yararına yapılan haberler nedeniyle gazeteye reklam vermeyi kestiğini hatırlatarak, “Bu tehditler bizi susturamaz. Kamu kaynaklarını keyfi bir şekilde kullanmak halkın haber alma hakkına saldırıdır” dedi. Şen, belediye yöneticilerini özür dilemeye ve “yanlıştan dönmeye” çağırdı.

Yerel basına yönelik bu açık tehdidin, kamu kaynaklarının siyasal baskı mekanizmasına dönüştürüldüğünü gösterdiğini belirten gazeteciler, dayanışma çağrısı yaptı.