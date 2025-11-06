Gazetecilere yöneltilen gizli tanık beyanları karıştı: İBB soruşturmasında yer alan gizli tanık Meşe'nin beyanları, gizli tanık İlke'ye yazıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bugün, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatı verildi. Gazetecilerin ifade işlemleri sürerken ifade tutanaklarında ise ilginç bir detaya rastlandı.

İBB'ye yönelik 'mali soruşturma' ve 'kent uzlaşısı' soruşturmasında bugüne kadar 8 gizli tanık ifadesine başvurulduğu ifade tutanaklarına yansıdı.

Gizli tanıklardan biri olan Meşe’nin ifadeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil soruşturmada bugüne kadar gözaltına alınan pek çok isme soruldu.

Gizli tanık Meşe, ifadelerinin bir bölümünde çeşitli gazetecilerin ve medya kuruluşlarının İBB Danışmanı Murat Ongun tarafından finanse edildiğini, paraların tesliminin ise Emrah Bağdatlı tarafından yapıldığını da öne sürmüştü.

Gazeteci Yavuz Oğhan'ın ifade tutanağında yer alan 'gizli tanık' bölümü.

Ekrem İmamoğlu'nun ifade tutanağında yer alan 'gizli tanık' bölümü.

AYNI CÜMLELERLE AYNI İFADE AMA FARKLI GİZLİ TANIK

İBB'ye yönelik soruşturmanın ilk günlerinde Meşe tarafından tarafından ortaya atılan iddiaya bugün ifadeye çağırılan gazetecilerin sorgusunda da rastlandı.

Aynı iddia, aynı cümlelerle bu sefer gizli tanık İlke tarafından dile getirildiği belirtilerek bugün ifade veren gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'a soruldu. Söz konusu beyanların, yazım yanlışları da dahil olarak "Meşe" adlı gizli tanığın ifadesindekilerle birebir aynı olması dikkat çekti.

Gizli tanık İlke'nin beyanlarına ise yalnızca İBB Başkanı İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın dahil olduğu 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında alınan ifadelerde rastlanmıştı.

Dün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde de "Yaprak" ve "XYZ49QP" kod adlı iki gizli tanığın ifadelerine yer verildiği görülmüştü.