AKP'li Metin Külünk’ten flaş açıklama: ‘Seçmenin önemli bir kanadı Cumhur İttifakı'nı dövmek istiyor’

AKP’li Metin Külünk, “Metin Külünk Cevaplıyor” başlığıyla yayımladığı videoda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı’na yönelik seçmen tepkisinin arttığını belirten Külünk, bunun iktidarın izlediği politikalardan kaynaklandığını savundu.

“Seçmenin önemli bir kanadı Cumhur İttifakı’nı dövmek istiyor” diyen Külünk, bunun nedenine dair; “Cumhur İttifakı’nın, özellikle AK Parti hareketinin sokakla inatlaşan politikalarıdır” ifadelerini kullandı.

AKP’nin toplumun beklentilerine yeterince yanıt veremediğini söyleyenKülünk, “Sokağın beklentisine cevap vermeyen politikalardan dolayı sokak tepki gösteriyor. Türk milleti kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz” dedi.

“ERDOĞAN SOSYOLOJİSİ ERİYOR”

Külünk, AKP’nin kendi toplumsal tabanında ciddi bir erime yaşandığını da savunarak, “AK Parti’nin kendi sosyolojisi eriyor. Daha ileri giderek söylüyorum; Sayın Erdoğan’ın sosyolojisi eriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle 15 Temmuz sonrasında oluşan geniş toplumsal desteğin zaman içinde azaldığını belirten Külünk, “15 Temmuz’da beraber olan o yüzde 70’lerdeki sosyoloji sürekli erime sürecine girdi” dedi.

Daha önce de benzer uyarılar yaptığını ifade eden Külünk, parti yönetimine “şapkanızı önünüze koyun” diye seslendi.