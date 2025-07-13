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AKP'li Metiner'den 'terörist' tepkisi: 'Dün dünde kaldı'

AKP'li Metiner'den 'terörist' tepkisi: 'Dün dünde kaldı'

13.07.2025 15:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Metiner'den 'terörist' tepkisi: 'Dün dünde kaldı'

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, "süreç"le ilgili yapılan eleştirilerde "terör" ve "terörist" ifadeleri kullanılmasından rahatsızlığını dile getirdi. Metiner, "Dünün kelimeleriyle ne yeni bir gün ve ne de yeni bir gelecek inşa edilir" dedi.

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "Terörsüz Türkiye" adı altında devam eden süreçle ilgili yapılan eleştirilere karşı rahatsızlığını dile getirdi. 

Metiner, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Örgüt kendini feshediyor, silahlarını bırakıyor ama o birileri “terör-terörist” söylemleri üzerinden zehirli bir dille süreç karşıtlıklarını suretimizden görünerek sürdürmeye çalışıyorlar" dedi.

Metiner, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: 

"Yeni dönem eski dönemin zehirli dili üzerinden sabote edilmek isteniyor düpedüz.

Bizi birbirimize yakınlaştıracak kelimelere ihtiyacımız var.

Dün dünde kaldı.

Dünün kelimeleriyle ne yeni bir gün ve ne de yeni bir gelecek inşa edilir, biline!"

 

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