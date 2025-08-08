AKP’li Şamil Tayyar’dan İmamoğlu açıklaması: ‘Tutuksuz yargılanmalı’

AKP'nin sembol isimlerinden biri haline gelmiş olan ve bir dönem vekillikte yapan gazeteci Şamil Tayyar Ekol TV'de katıldığı bir haber programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tayyar'ın öne çıkan açıklamaları Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması ve DEM Parti'nin erken seçime destek vereceği yönündeki ifadeleri oldu.

"İMAMOĞLU'NUN KAÇACAĞINI KİMSE DÜŞÜNMÜYOR"

Tayyar, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Prensip olarak tutukluluğu bir tedbir olarak kullanılması lazım, fakat Türkiye'de ne yazık ki bu bir cezalandırma yöntemine dönüştü. Tutuksuz yargılanmalı, eğer delil karartma ve kaçma şüphesi yoksa tutuksuz yargılanmasında bir sorun yok, İmamoğlu'nun kaçacağını herhalde kimse düşünmüyor.

Burada suçsuz olduğunu söylemiyorum, yargılarsın, cezası kesinleşirse hapse atarsın, yargının bir süreci var.

Mesela Murat Çalık ile Ayşe Barım ile ilgili sağlıklarıyla ilgili bir takım iddialar gündeme geliyor. Murat Çalık, uyuşturucu kaçakçılığından, cinayetten, ağır suçlarla ilgili bir tutuklama söz konusu değil, sonuçta yolsuzluk iddiası. Sağlığı ile ilgili ciddi endişelerden söz ediliyor. Tutuksuz yargılarsanız ne eksileri, ne yapacak kaçacak mı, toplum infiale mi sevk olacak, o aradaki ölçüyü iyi ayarlamak lazım" dedi.

Tayyar, bu tutumun AKP'yi yıpratıp yıpratmadığı sorusuna, "Seçmen nezdinde bir soru işareti uyandırıyor, tüm bunları ortadan kaldırmamız lazım" dedi.

ERKEN SEÇİM TARİHİNİ VERDİ

Öte yandan Tayyar, AKP içinde önemli isimlerinden bazılarının 2027 yılı Kasım ayında erken seçim olabileceğini söylediğini aktardı.

Ve Tayyar, seçim tarihinin 2027 yılı Kasım ayına sabitlenmesi için şimdiden kanun teklifiyle erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Tayyar, seçim tarihinin Kasım 2027 olarak netleştirilmesinin, hem anayasa çalışmaları hem de diğer siyasi gündemler açısından rahatlatıcı olacağını savundu.

"360 ÇOĞUNLUĞU DEM'LE SAĞLAR"

Ancak 2027'deki seçimi CHP'nin istemediği, muhalefetin ya bu yılın sonunda ya da 2016'ın baharında erken seçim istediğini, aksi taktirde muhalefetin Erdoğan'a sen aday olamayacaksın şeklinde bir tavrının olduğunun hatırlatılması üzerine Tayyar, "O konuda bir sorun çıkacağını düşünmüyorum, 360 yetiyor zaten DEM ile sağlar.

Şu anda siyasetin bir artimetiği var, tabloya baktığımızda cumhurbaşkanı birlikte hareket edeceğiz diyor. Şimdi DEM oradan belki ufak bir itiraz ediyor belki kendini çok angaje etmemek için falan. Ama bu çözüm süreci ve silahların bırakılması süreci belli bir aşamaya gelirse DEM kayıtsız kalamaz" dedi.