AKP'li Ömer Çelik'ten 'İran' açıklaması: 'Hiçbir saldırıyı maruz görmeyiz'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattıkları saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NTV canlı yayınında konuşan AKP'li Çelik, saldırılara ilişkin müzakere masasına değinerek, "Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu" dedi.

Saldırıların gidişatı ve tarafların yaklaşımlarına dair soruya Çelik, şu yanıtı verdi:

"Bilinen siyasi tarihi içerisindeki en korkunç savaşlardan bir tanesi. Hem savaşın vahşiliği hem başlama şekli hem de bundan sonra doğuracağı sonuçlar açısından. Saldırganlıkla doğrudan İran hedef alınıyor. Diplomasi masası kurulmuşken bu vahşi saldırılar gerçekleşti. Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok."

"MASA İSTANBUL'DA KURULSA BUNUN AĞIRLIĞI FARKLI OLURDU"

"Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı. Bir ülkenin rejimini değiştirmek için saldırmak barbarlıktır. Kimsenin bir ülkeye rejimi için saldırmaya hakkı yok. Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı. Arabuluculuk Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de olsa bu yaşanmazdı. Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti."

Çelik, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesini şöyle değerlendirdi:

"İran'ın sistemini tanımak lazım. Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir. Uzmanlar Meclisi dediğimiz bir kurul var. Eninde sonunda herkes bu savaş dursun ve masa yeniden kurulsun arayışı içerisinde olacaktır. İran'ın tutumunu değiştirmez."

"HİÇBİR SALDIRIYI MAZUR GÖRMEYİZ"

Geçen hafta İran'dan atılan mühimmatın imhasına ilişkin ise AKP'li Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Burada İran'ın yalnız kalmaması lazım İran haksız bir saldırıya uğruyor. İran'ın uğradığı haksızlığa karşı geniş bir cephe oluşmalı. İran Körfez ülkelerine oradaki Amerikan üslerine bir takım füzeler gönderiyor. Bu stratejinin çok doğru olmadığını ifade ettik. İran'ın diğer İslam ülkelerine füze atışlarının İran'a faydası olmaz. İslam ülkeleri savaşa çekilmemeli. İran'ın saldırıları İsrail'in görmek istediği bir tablo.

Füze, Türk hava sahasını hedeflediği için vuruldu. Hedefin güneyde olduğu değerlendiriliyor. Amerika üslerini hedef aldıklarını söylüyorlar. İran'da konsolide bir yaklaşım olmadığı görülüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile vekiller arasında çelişki var. Haklarımızı mahfuz tutuyoruz. Türkiye herhangi bir şekilde kendisine yönelen bir saldırıyı hiçbir gerekçeyle mazur görmez."