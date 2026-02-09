AKP'li Ömer Çelik'ten 'Mesut Özarslan' açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının gündemiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Çelik, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye katılıp katılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem, bir karar yok."

Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'e ilişkin "CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler, Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal. Kürsüye çıktıklarında demokrasi diyorlar, siyasi diyalog diyorlar fakat bu mesajlarda seviye yok. Konuşmak bile utanç verici" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AÇIKLAMASI: KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

''Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusundaki çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. Ortaya koyduğumuz ilkeler etrafında ilerlenmesi söz konusu. Dezenformasyonlar, maksimalist yaklaşımlar, aşırı söylemler, odağımızı kaybettirmeye, terör örgütünün feshi ve silah bırakmaya dönük sulandırma, yanlış yaklaşımlar, ırkçı söylemler sözkonusu oluyor. Manipülasyon ve provokasyonların bizi yolumuzdan geri çevirmesine müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'nin kuzey doğusunda yerleşik terör örgütünün faaliyetlerinin bertaraf edilmesiyle birlikte terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye sürecinin bir engelden kurtulduğunu ifade ettiler.

"SOSYAL MEDYA KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Biz sosyal medya konusunda bir çalışma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız nesilleri korumak, dezenformasyona karşı direnmek, siber egemenliğimizi korumak için pek çok konuşmasında bu konuya dikkat çekiyor. Şu anda yüksek sesli biçimde Batı'dan dikkat çekici açıklamalar geliyor. İspanya Başbakanı Sanchez nasıl Filistin konusunda tarihin doğru noktasında durmuşsak teknoloji oligarkların çocuklarımızın telefonlarından elini çekmek için tarihin doğru tarafında duracağız, demişti. Teknoloji oligarkların yaptıkları pek çok faaliyet var. Birçok detayı, bilgiyi ülkelerin milli egemenliğini manipüle etmek için kullanmaya başladıkları görülüyor. Bir yandan çocuklara musallat oluyorlar hem de o ülkenin egemenlik alanlarına musallat oluyorlar. Buna karşı hep birlikte direniş sergilemeliyiz.

"BU KONUDA DAHA HASSAS OLDUĞUMUZ AÇIKTIR"

Fransa'dan diğer ülkelere kadar 16 yaşından küçük çocukların korunmasıyla ilgili güçlü yasal tedbirler ifade ediliyor. Özgürlük ve çocuklarımızı korumak için bu konuda daha hassas olduğumuz açıktır. Siber alanda Türkiye tavizsiz bir mücadele vermektedir. Teknoloji oligarklara karşı set oluşturma çerçevesinde sosyal medya düzenlemesini ele almış olacağız.

"İRAN SORUNU KENDİ İÇİNDE ÇÖZMELİ"

İran'da müzakereler yoluyla konuların seçilmesinin fevkalade önemli olduğunu değerlendiriyoruz. İran'da sorunlar var tabii ki. Bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir. Dışarıdan yapılacak müdahalenin büyük istikrarsızlığa yol açacağını çok büyük sıkıntılar yaratacağını tahmin etmiyoruz, biliyoruz. Dış askeri müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir. Nükleer dosya, balistik füze meselesi gündemde. Bunların torba şeklinde ele alınması sonuca götürmez. Müzakerenin imkanları ve kabiliyetleriyle bunları ele almak gerekir.

Biz iktadara geldiğimiz ilk günden beri birçok vesayet alanıyla mücadele ettik. En büyük alan Türkiye'nin ve demokrasinin önünü açmak, ekonomik büyümesini sağlamak için yapılması gerekenlerin başında vesayetle mücadele geliyordu. Teknoloji oligarklarının temsil ettiği, ilkesiz bir dünyanın çözüldüğü ortamda küresel vesayetle de mücadele etmek gerekiyor. O karanlık günlerin yaşanmadan hatırlanması mümkün değil. Dışarıdan anlatılmakla, kitap yazılmakla olmuyor. Karanlığın tarifini yapmak zordur. Karanlığın nasıl bir duygu olduğunu, nasıl kasvet yarattığını izah etmek çok zordur. Türkiye öyle bir karanlığın içinde yaşıyordu. Bunların bir tanesi de savunma sanayi konusunda Türkiye'nin milli güvenliğine zarar verecek kadar ortaya konulan dışarıdan yapılan müdahaleler kadar içeriden yapılan müdahalelerdir.

Yunanistan, çok uzun zamandır kendi sorunlarını Avrupa Birliği’nin sorunu haline getirmeye çalışıyor. Maalesef Avrupa Birliği de bu meselenin peşinden sürüklenmiştir. Ama gelinen noktaya bakın: Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında, bunların Avrupa’nın güvenliğine ve geleceğine hiçbir katkı sağlamadığı görüldü.

"NEFRET SİYASETİ ZAMAN ZAMAN KENDİSİNİ GÖSTERİYOR"

Nefret siyaseti hastalık olarak zaman zaman kendisini gösteriyor. Mihalgazi Belediye Başkanımız vatandaşımızın oyuyla seçilmiş Zeynep Hanım'a nefret söylemiydi. Gerçekten aşağılık söylemdi. Ortaya konulan tepkinin çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Kadın vatandaşlarımızın nefret söylemine karşı çıkması son derece kıymetliydi. Farklı siyasi partilerden ortak duyarlıklı açıklama yapıldı. Bu da bu alanda milli mutabakat sağlandığı anlamına geliyor. Bu şahsın İYİ Partili olduğu söyleniyordu. İYİ Parti disiplin mekanizmaları çok hızlı karar aldı. Sayın genel başkan Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları son derece kıymetlidir. Buradan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Eğitim hayatları sürerken mezun olmadan önce iş hayatına uyum sağlamak isteyen gençler için, uygulamalı öğretim YÖK tarafından hayata geçirildi. Öğrenci iken bu kardeşlerimizin istihdam alanına hızlı geçmesini sağlayacak. Eğitim görürken istihdamın parçası olmaları son derece önemli oldu. Bunun da olumlu sonuçlarını göreceğimize inanıyoruz.

MHP'NİN 50.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ: ''TEBRİKLERİMİZİ İLETİYORUZ''

Bugün aynı zamanda Cumhur İttifakı ortağımız Türk siyasetinin köklü çınarı MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü. 57 yıl önce Adana'da kurulmuştu. Merhum Türkeş'e bir kez daha rahmet diliyoruz. Sayın Bahçeli ve MHP mensuplarına en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Cumhur İttifakı olarak çok zorlu yolları aştık. Bundan sonrasında da daha uzun yollar aşacağız. MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü içtenlikle tebrik etitğimiz bir gün bugün. Emeği geçen herkesi şükranla anıyoruz.

Sayın Bahçeli'nin konuşmasında ifade ettiği 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' sürecini hedefe ulaştırılmalıdır. Sayın Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında odağından saptırmak isteyenlere ciddi uyarı ortaya koyuyordu. Etnik temelde ayrışmanın parçası haline getirmeye çalışanlara çok büyük uyarılar içeriyordu.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliği ve dirliği sözkonusu olduğunda sürece dönük özel birtakım ilkeleri ve prensipleri var. Bir tanesi de devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi taviz ya da pazarlık sözkonusu değil. Türkiye etnik gruplar ya da mezhep grupları koalisyonu değil. Kimlikçilik temelinde koalisyon mantığıyla milletin tanımlanmasına karşı çıkıyor. Elbetteki mezheplere saygı duyuyoruz. Türkiye'de 2. sınıf vatandaş yoktur. Etnik ya da mezhebi provokatif açıklamaların zararlı sonuçlar doğuracağını ifade etmek isterim.''