AKP’li Şamil Tayyar’dan zehir zemberek sözler… ‘Kendisini AK Parti’nin sahibi, mahallenin bekçisi, devletin sözcüsü sanan zavallı güruhun hadsizlikleri…’

Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar sosyal medya hesabından AKP içerisindeki bazı isimlere işaret ederek “Kendisini AK Parti’nin sahibi, mahallenin bekçisi, devletin sözcüsü sanan zavallı güruhun hadsizlikleri, kiminin şaklabanlıkları, soytarılıkları, komedi dans üçlüsünü andıran replikleri önceleri kabak tadı veriyordu, şimdi hem partiye hem devlete zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

“Reis” maskesi altında parmak sallıyanların olduğunu söyleyerek AKP’nin mıntıka temizliğine başlaması gerektiğini ifade eden Tayyar’ın dikkat çekici sözleri şöyle oldu:

“Son günlerde bir kez daha müşahede ettik, AK Parti’nin sağlam bir mıntıka temizliğine ihtiyaç var.

Kendisini AK Parti’nin sahibi, mahallenin bekçisi, devletin sözcüsü sanan zavallı güruhun hadsizlikleri, kiminin şaklabanlıkları, soytarılıkları, komedi dans üçlüsünü andıran replikleri önceleri kabak tadı veriyordu, şimdi hem partiye hem devlete zarar veriyor.

Reis maskesi altında parmak sallıyorlar, omzundan ateş ediyorlar, düdük çalıyorlar, yarım akıllarıyla tehdit ediyorlar, yetmiyor, sahte kabadayılıklarını ticari kazanca dönüştürüyorlar.

AK Parti mıntıka temizliğine bir başlasa, eminim, bu sahtekarlar yargının da radarına takılır.”