AKP'li Şamil Tayyar ‘kabine değişikliğine’ işaret etti: 'Tarih' verdi, 'koltuğu garanti' tek ismi açıkladı!

Bayram öncesi ortaya atılan “Kabine’de değişiklik olacak” iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Söz konusu değişimin bayram tatili sonrası yapılacağı, değişikliklerle beraber yeni bakanlıkların da kurulacağı iddia edilmişti.

Yandaş gazeteci Cem Küçük, kabinede değişiklik olmayacağını iddia etmiş ve "Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemelen 2027 Kasım veya 2028 Mart ayında yapılacağını düşünüyorum. Şu an yönetimde olan kabine de genel olarak başarılı bir şekilde ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanı kabine değişikliği yapacaksa eğer 2026 Ocak ayında yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

“BAZI BAKANLIKLARIN BÖLÜNMESİ GÜNDEMDE”

İktidara yakın TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında kabine değişikliğine ilişkin iddialar konuşuldu.

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Bazı bakanlıklar bölünmesi gündemde" diyerek "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ayrılacak. Bu 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek” dedi.

“BU HAFTA İÇERİSİNDE OLMASI BEKLENİYOR”

Atik ayrıca açıklamasında "Müsteşarlık sistemi getirildiğinde bakan yardımcılıkları 1-2'ye düşürülecek. Bir bütün sistem değişikliğine gidilecek. Bu hafta içerisinde olması bekleniyor” sözlerine yer verdi.

‘CİDDİ DEĞİŞİM HAZIRLIĞI VAR’

Kabine değişikliği iddialarıyla ilgili eski AKP milletvekili Şamil Tayyar da değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda isimleri pek değiştirmediğine dikkat çekerek bu açıdan taktik değiştirdiğini belirtti.

Tayyar, Kabine değişiminin bu cuma günü olacağını söyleyenlerin bile varlığını belirterek sistem açısından değişim için ciddi bir hazırlığın olduğunu ifade etti.

Tayyar, "Bakanlıkların bölünmesi ve müsteşarlıkların geri getirilmesi gibi" diyerek sistem değişikliğine örnek vererek bakan yardımcılıklarının kaldırılması gerektiğini bu makamın sisteme bir yük getirdiğini söyledi.

"YERİ GARANTİ OLAN TEK İSİM MEHMET ŞİMŞEK, FİDAN'IN YERİ DEĞİŞEBİLİR"

Çok köklü bir değişim beklemediğini belirten Tayyar, son günlerde konuyla ilgili dedikoduların arttığına dikkat çekti. Yeri garanti olan tek bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyleyen Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer değişikliği ihtimalinin de gündeme gelebileceğini belirtti.