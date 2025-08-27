AKP'li Şamil Tayyar o kareyi yorumladı: 'Erdoğan izin vermez, Bahçeli sineye çekmez'

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan son operasyonlar hakkında X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotoğrafını not düşen Tayyar, "Selahattin Yılmaz’ın, itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla tutuklanma haberi, MHP yönetimi açısından sürpriz değildi" dedi.

Cumhur İttifakı'nda çatlak söylentilerini de değerlendiren Tayyar, "Ortak rıza varsa çatlak neden olsun? Aksine Cumhurbaşkanımız izin vermez, Devlet Bey de sineye çekmez. Yani. Bu fotoğraf karesinden muhalefete ekmek çıkmaz" görüşünü savundu.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Son İBB operasyonuyla ilişkilendirilen bu fotoğraf karesine abartılı anlamlar yüklendi, kriz senaryosuna malzeme yapanlar oldu.

Oysa işin aslı bambaşkaydı.

Selahattin Yılmaz’ın, itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla tutuklanma haberi, MHP yönetimi açısından sürpriz değildi.

Zira, önceden bir vesile haberleri olmuştu.

Yargının önünü kapatmak yerine ‘Yılmaz’ın suçsuzluğunun yargı yoluyla ispatını’ tercih ettiler.

Erdemli bir davranıştır.

Bir bakıma ortak rızayla operasyon derinleşti, sonrasında MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan da gözaltına alındı.

Operasyon ‘sanayi casusluğu’ iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.

Belki yeni isimlerle daha da derinleşebilir.

Özetle.

Ortak rıza varsa çatlak neden olsun?

Aksine Cumhurbaşkanımız izin vermez, Devlet Bey de sineye çekmez.

Yani.

Bu fotoğraf karesinden muhalefete ekmek çıkmaz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda "silahlı suç örgütüne üye olma" ve İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında olduğu 10 kişi, "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlamalarından tutuklanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Selahattin Yılmaz'a "ülküdaşım" ve "dava arkadaşım" sözleriyle sahip çıkarak, "Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur" demişti.

Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Ben kimseye kiralık katil demedim" diyerek, MHP liderinin asıl mesajı Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'ye verdiğini savunmuştu.

"Sayın Bahçeli ile birlikte siyaset yapmak için birtakım yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Verdiği mesajları iyi anlamak gerekiyor" ifadesini kullanan Özel, "Ben kimseye kiralık katil demedim. Ama burada sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor. 'Özgür’üm sana söylüyorum, iktidar ortağım sen anla' diyor" şeklinde konuşmuştu.