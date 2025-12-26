AKP'li Şamil Tayyar, partinin 'ekran' krizini Halk TV'de anlattı: 'Artık yüzde 50+1'in kolay alınamayacağı ortaya çıktı'

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, partisine yakın medya organlarındaki tartışma programlarında AKP'yi kimlerin temsil etmesi gerektiğiyle ilgili başlayan tartışma üzerine konuştu. Tayyar, konuyla ilgili olarak ilginç bir adım atıp Halk TV canlı yayınına konuk oldu.

Tartışmanın uzun süredir AKP içinde konuşulduğunu belirten Tayyar, "Özellikle tanıtım ve medya başkanlığı el değiştirdiğinde her gelen başkan acaba bu televizyon ekranlarında AK Parti siyasetini konuşanlarla ilgili nasıl bir yol izlemek gerektiğine ilişkin kafa yoruyor" dedi.

Tayyar, ekranlarda artık partisinden isimlerin yer almasına ilişkin "talimat" verilmesi aşamasına neden gelindiğini şu sözlerle açıkladı:

“Şimdi AK Parti'yi temsilen bir kişi çıkıyor… Tabii televizyonlar haklı olarak her partiden bir temsilci çıkardığı için AK Parti ekranda muhalefette kalıyor. Şimdi 3-4 kişiye karşı bir kişi. Dolayısıyla orada bir orantısız güç kullanılıyor… Muhalefet ortalama misal veriyorum 20 dakika konuşuyorsa AK Partili sözcüye 5 dakika süre düşüyor. Bu nedenle AK Partili isimlerin muhalefetten isimlerle ekrana çıkmasının çok doğru olmadığı yönünde bir genel kanaat vardı” dedi.

"50+1 ARTIK KOLAY DEĞİL"

Siyasilerin ekrana daha az çıkmasıyla oluşan tabloyu, "O sebeple de milletvekilleri çok ekrana çıkmadılar. bu boşluğu da gazeteciler doldurdu" sözleri ile tarif eden Tayyar, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelinen noktada artık yüzde 50+1'in geçmişteki gibi çok kolay alınamayacağı realitesi de ortaya çıktı. Dolayısıyla tüm sorunlar masaya yatmaya başladı. Bir muhasebe ve muhasebeleşme var. şey bir muhakeme ve bir muhasebeleşme var. o nedenle bunu tartışmaya açtığınızda liyakat problemi de ortaya çıkıyor.

Bakın bugün işte Habertürk kayyıma devredildi. Habertürk'ün mesela başına hala bir isim atanabilmiş değil. Çünkü sizin uzunca süredir oluşturduğunuz havuzda buranın başına getirebileceğiniz güçlü 3-5 seçenek çıkmıyor.

Demek ki burada bir liyakat problemi var. Siz ilişkilerinizi Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağına kadar liyakat kurar, kendi kişisel ilişkilerinize, çabalarınıza ya da iktidar hesabınıza göre kullanırsanız işte bir yere kadar gelir ve duvara toslar. Şimdi duvara tosladı."