AKP'li Savcı Sayan'dan 'mutlak butlan' davası sonrası, CHP'ye 'İmamoğlu' göndermesi: 'Yarın dosyada beklemediğiniz bir karar çıktığında...'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, mahkemece aktif husumet yokluğu ve konusuzluk gerekçesiyle reddedildi.

Böylece mutlak mutlan ihtimali de ortadan kalkmış oldu.

AKP'Lİ SAVCI SAYAN'DAN "İMAMOĞLU" GÖNDERMESİ

Davanın reddi sonrası AKP'li Savcı Sayan'dan bir sosyal medya paylaşımı geldi.

CHP'lilere seslenen Sayan, "Bugün hukuk gereğini yaptı diye sevinç çığlıkları atıyorsunuz. Peki yarın Ekrem İmamoğlu’nun dosyasında beklemediğiniz bir karar çıktığında ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Sayan'ın paylaşımı şöyle:

"DEĞDİ Mİ..?

Bir yıldır 'butlan, mutlan, kutlan, dutlan, putlan, şutlan' tartışmalarıyla memleketi oyaladılar.

Ekonomiye büyük zarar verdiler..

İnsanlar birbirine kırıldı, toplum gerildi.

Peki tüm bunlara değdi mi?

Bu devirde, bu çağda, bu kadar sorunla boğuşan ülkemiz gerçekten bunu hak ediyor mu?

CHP’lilere de bir çift sözüm var…

Bugün hukuk gereğini yaptı diye sevinç çığlıkları atıyorsunuz.

Peki yarın Ekrem İmamoğlu’nun dosyasında beklemediğiniz bir karar çıktığında ne diyeceksiniz?

O zaman da “Bu ülkede hukuk yok!” korosuna mı katılacaksınız?

Nasreddin Hoca’nın kazan hikayesini bilirsiniz:

'Doğurduğuna inanıyorsan, öldüğüne de inanacaksın!'

Hukuka inanmak, işimize geldiğinde değil her durumda olmalıdır.

Bu ülkenin hâlâ işleyen bir adalet mekanizması var;

Eksikleri, hataları olabilir ama gereğini yaptığı zaman da bunu teslim etmek gerekir.

Unutmayalım: Gerçek demokrasi, sonucu değil, süreci kabullenebilmektir."