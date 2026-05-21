AKP'li Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde ölü bulunmuştu... CHP'den 'Nadira Kadirova' çağrısı: 'Dosya yeniden açılsın'

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmelerin ardından şüpheli kadın ölümleri dosyalarının yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Öztürkmen, "Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra yaşanan gelişmeler cinayet dosyalarının devlet gücü kullanılarak nasıl kapatılabildiğinin çarpıcı bir örneği oldu" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in şüpheli ölüm dosyalarını yeniden inceleme açıklamasını hatırlatarak, "Peki bu dosyalar içinde dönemin AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ve Ünal’ın silahıyla ölen Nadira Kadirova da olacak mı" diye sordu.

Öztürkmen, Özbekistan vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın bakıcı olarak çalıştığı dönemin AK Parti milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde 23 Eylül 2019'da yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın Mart 2020’de takipsizlik kararıyla kapatıldığını belirten Öztürkmen, olay yerindeki deliller ve raporlarda çok sayıda çelişki bulunduğunu savundu.

Öztürkmen, Kadirova ailesinin avukatı İlyas Doğan'ın dikkati çektiği noktaları aktararak, "olay yerinde ateş açısının tespit edilmediğini, silahta parmak izi bulunmadığını, kan izleriyle ilgili çelişkiler olduğunu ve olay yerindeki bazı kayıtların eksik olduğunu" söyledi.

Adli Tıp Raporu'nda Kadirova’nın kanında ketamin bulunduğunu ifade eden Öztürkmen, "Soruşturmada bunlar dikkate alınmadı. Dava sürecinin başlangıcından bu yana dosyaya intihar olarak yaklaşılması peşin hüküm olarak değerlendirildi" dedi. Öztürkmen, olay yerindeki çelişkilerin aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Bir insan kendisini öldürmüş ama silahı 1,5 metre uzağa bırakmış olabilir mi? Üstelik silah tertemiz ve üzerinde iz yok" ifadelerini kullandı.

"BU OLAY AYDINLATILSIN"

Olay günü evde bulunan kişilerin telefon ve bilgisayar kayıtlarının incelenmediğini, swap örneklerinin alınmadığını öne süren Öztürkmen, "Resmi soruşturma henüz tamamlanmadan olayın hemen ikinci gününde 'intihar' diye açıklama yapılması dikkat çekicidir" diye konuştu. Öztürkmen, herhangi bir kişiyi doğrudan suçlamadığını belirterek, "Somut olarak bir kişiyi ya da olayı açıkça cinayet diye nitelendirmek şu aşamada benim için çok doğru olmaz. Zira olayda çok şüpheli noktalar var. Ben bu olayın aydınlatılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Adalet Bakanı'nın şüpheli ölüm dosyalarının yeniden inceleneceğine ilişkin açıklamalarını olumlu bulduğunu ifade eden Öztürkmen, "Bu şüpheli ölüm olaylarının araştırılması konusunda kamuoyunda bir ümit yaratmıştır" dedi.

Hasan Öztürkmen, "mutlak butlana" yönelik bir soruya, "Butlan benim ya da diğer arkadaşların konusu değil, yargının konusu. Yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum" yanıtını verdi.