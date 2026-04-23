AKP'li Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde ölü bulunmuştu: Nadira Kadirova yeniden gündemde

Gülistan Doku’nun kaybolmasından 6 yıl sonra yürütülen soruşturmadaki gelişmeler diğer şüpheli kadın ölümlerini de yeniden gündeme taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Gülistan Doku soruşturmasında ortaya çıkan gelişmelerin ardından, Türkiye’de "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen olaylara ilişkin açıklamada yaptı.

"O DOSYA ŞİMDİ TEKRAR AÇILMAK ZORUNDA"

7 yıl önce eski AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen 23 yaşındaki Özbekistanlı Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümünü hatırlattı:

"Nadira Kadirova, eski AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde cansız bedeni bulundu. ‘İntihar etti’ denildi ve dosyada birçok çelişki vardı ama niyeyse takipsizlik kararı verildi. İşte o dosya şimdi tekrar açılmak zorunda."

Açıklamasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınları sıralayan Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Hepsinin dosyası “şüpheli” denilerek karanlığa bırakıldı. Firdevs Babat, İlayda Zorlu ve daha niceleri… Bu dosyalardaki bazı failler, 'Arkamda devlet gücü var' dediler. Bu dosyalar yeniden açılmalı; adı geçen tüm kamu görevlileri soruşturulmalıdır. En üst düzeyden en alt kademeye kadar tüm sorumlular yargı önünde hesap vermelidir. Üzeri kapatılan her dosya, kamu vicdanında derin bir güvensizlik yaratıyor. Ülkeyi yönetenleri göreve davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Özbekistanlı 23 yaşındaki ev işçisi Nadira Kadirova, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın hasta eşine bakıcılık yapıyordu. Kadirova, 23 Eylül 2019'da Ünal'ın Ankara'daki evinde ölü bulunmuştu.

Ünal'ın silahıyla intihar ettiği iddia edilen Kadirova'nın otopsi işlemlerini bizzat Ünal'ın şoförü takip etti ve Adli Tıp'ta normalde uzun süren işlemler bir günde tamamlanmıştı. Otopsi işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasının ardından memleketinde toprağa verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kadirova’nın ölümüne "intihar" diyerek, bu durumu şöyle açıklamıştı:

"Kadirova'nın, Şirin Ünal'a ait silahı ve bir adet mermiyi dolap içerisinden alarak sakladığı, olay günü odasının kapısını kilitleyerek söz konusu silahı kalp üzerine dayayıp bir el atış yapmak suretiyle intihar ettiği… Kadirova'yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır" tespitlerine yer verilmişti."

SİLAHTA PARMAK İZİN TESPİT EDİLEMEMİŞTİ

Ankara Emiyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği ve “takipsizlik” kararına giren raporda ise “Olayda kullanılan Baretta marka silah üzerinde parmak izi tespit edilemediği” belirtilmişti.

Kriminal raporda ise Kadirova’nın elinde atış artıklarına rastlanmadığına işaret edilmiş ve olaydan 5 saat sonra yapılan ölü muayene işleminde de Kadirova’nın tahmini ölüm saatinin 3-36 saat öncesinde olabileceği ifade edilmişti.

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcılığı 2 Mart 2020 tarihinde takipsizlik kararı vermiş, Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan’nın yaptığı itiraz ise 7 Mayıs günü reddedilmişti.

Ardından Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, itirazın reddedilmesi kararına ilişkin, “Nadira Kadirova cinayetine ilişkin itirazımız Ankara Sulh Ceza Hakimliğince 11 kelimeden ibaret bir kararla reddedilmiştir. Kararın tebellüğünden itibaren bütün yasal başvurular yapılacaktır. Masum bir insanın hayattan koparılışı burada kapanmayacaktır” demişti.