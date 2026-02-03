AKP'li Tayyar: Bazı vekiller ekrana uzak dursa daha iyi olacak

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, AKP’yi savunan gazeteciler yerine milletvekillerinin ekrana çıkması projesinin “gaflar” sonrası gözden geçirilmesini önerdi.

Tayyar şunları yazdı:

"Bir ara fatura gazetecilere kesilmiş, ‘vekiller ekrana’ denmişti.

Şimdi görüyoruz ki bazı vekiller ekrana uzak dursa daha iyi olacak.

Her gafa her gün yenisi ekleniyor.

Gazeteci arkadaşlara haksızlık edilmiş.

Ekran ısrarı sürecekse, öncesinde bazılarının diline biber detoksu gerekiyor"

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan 500 bin lira gelir maaşla geçinemediğini söylemiş ve tepki çekmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip AKP'ye katılan ve Erdoğan'a "selam durduğu" anlarla çok konuşulan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emeklileri hedef aldığı sözleri gündem olmuştu.

Çakır, açlık sınırının altındaki maaşa karşı zam taleplerini ifade eden emeklilere yönelik şu sözleri kullanmıştı:

"20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun! Şu yanında Yunanistan var, şu tarafta Ermenistan, alt tarafta Suriye… Şu yandan İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı?"