AKP'li Tayyar'dan partisine 'Öcalan' uyarısı: 'Gerekirse faturayı öderiz’ deniyorsa...'

AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından partisine uyarılarda bulunan bir paylaşım yaptı.

Tayyar "Daha önce yazdım. Tekrar edeyim. Terörsüz Türkiye projesine, yani terörü sonlandırarak geleceği kardeşçe ve birlikte inşa etme çabasına kamuoyu desteği hayli yüksek. Öcalan bu sürecin merkezine yerleştirildikçe, daha görünür hale geldikçe, sahibi gibi gösterildikçe desteğin azaldığını görüyoruz.

Yarın, misal… Başmüzakereci ilan edilirse. Gazetecilerle toplantılar yapılırsa. İmralı dergaha dönerse. O vakit süreçle ilgili tüm beklentiler karşılansa bile siyasi faturası ağır.

Toplum ekseriyetle sokaklara dökülmez, boykot etmez, protestolara katılmaz ama kendini en özgür hissettiği perde gerisindeki sandık başında hesabı sorar.

‘Gerekirse faturayı öderiz’ deniyorsa siyaseten sorun yok. ‘Hem terör bitsin hem iktidar sürsün’ deniyorsa Öcalan’ı kenarda tutmakta fayda var. Zira, Öcalan ismi tek başına süreci enfekte etmeye yetiyor." ifadelerini kullandı.