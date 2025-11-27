AKP'li Tayyar 'İmralı notlarını' paylaştı: Öcalan'la ne konuşuldu, bundan sonra ne yapılacak?

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşilik ve Demokrasi Komisyonu’ndan, AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan bir heyet İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Söz konusu görüşmenin ardından, AKP’li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından ‘İmralı notlarını’ paylaştı.

Tayyar şunları yazdı:

“İmralı heyeti, ziyaret sonrası notlarını partileriyle paylaştı.

DEM ayrıca Kandil ve YPG’ye mesajları iletti.

MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü.

Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı.

-Öcalan, AK Partili Yayman ve MHP’li Yıldız’a özel ilgi gösterirken, DEM’li Koçyiğit’e sekreter muamelesi yapmış, ‘Yaz Gülistan’ diyerek Kandil ve YPG’ye iletilmek üzere notlar aldırmış.

-Devlet Bey’e övgüler dizen Öcalan, sürecin asli mimarı olarak gördüğü Bahçeli’ye selam göndermiş.

-Öcalan, Cumhurbaşkanımızın ‘temkinli’ tutumuna birinci çözüm sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle hak vermiş, desteğinin tarihi nitelikte olduğunu ifade etmiş.

-Birinci çözüm sürecindeki başarısızlığı FETÖ’ye bağlayan Öcalan, şimdi böyle bir riskin bulunmadığını, ancak İsrail’in ortalığı karıştırdığını anlatmış.

-Öcalan, ‘Suriye meselesini çözerim’ demiş, Mazlum Abdi’nin kendisini dinleyeceğini aktarmış, ‘PKK’yı ikna etmek YPG’den daha zordu’ demiş.

-Öcalan, silahları bırakma, mağaraları boşaltma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş, komisyonun ziyaretiyle PKK içindeki direnci kırmada psikolojik eşiğin aşıldığı düşüncesini paylaşmış, ‘bundan sonra hızlanır’ iddiasında bulunmuş.

-DEM’e ‘beni anlamıyorlar’ diyerek kızmış, bazı isimlerin sürecin ruhuna uygun davranmadıklarını söylemiş.

-YPG’nin Suriye yönetimine entegre olması, içindeki lejyonerleri temizlemesi ve DEM gibi parlamentoda mücadele etmesini önermiş.

-Türkiye’nin ise Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemiş.

-Süreç başarısız olursa herkesin kaybedeceğini söylemiş.

Sonuç.

Öcalan’ın süreçteki rolünü etkin kılmak için PKK ve YPG lider kadrosuyla yüz yüze değil telefonla görüntülü görüşme imkanının sağlanması düşünülüyor.

Yeni yıla girerken daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Buna mukabil, Öcalan’a sürecin başarızlığı halinde geçmişten çok daha sert operasyonlar döneminin başlayacağı mesajı verilmiş.

Özetle durum böyle.

Sürecin en kritik dönemi yeni başlıyor.”