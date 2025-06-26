AKP’li vekil adına ‘sahte oy’ kullanıldığı ortaya çıkmıştı: İYİ Partili Çömez’den sert tepki!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Türkiye’yi soykırım yapmakla suçlayan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın ifadelerinin Meclis tutanaklarından kaldırılması ve Aslan’ın Meclis'ten geçici olarak üç birleşim çıkarılması için Meclis Başkanlığı’na yaptıkları başvuruya henüz bir yanıt alamadıklarını belirten Çömez, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk siyasetçileri olarak uluslararası arenada mücadele verirken, asılsız soykırım iddialarının dile getirildiği parlamentoların devletleriyle ilgili adımlar atarken, kendi parlamentomuzda böylesine alçakça bir iftiranın atılmasına sessiz kalamayız. Meclis Başkanımızın vermiş olduğumuz dilekçe kapsamında gereğini yapmasını istiyoruz” dedi.

Genel Kurul’da bir süre önce yapılan oylama sırasında sahte imza atıldığının ortaya çıktığını hatırlatan Çömez, benzer bir sürecin dün akşam da yaşandığını söyledi.

“ACİZ BİR İKTİDAR GÜRUHU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Eski Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt adına sahte oy kullanıldığını kaydeden Çömez, “Sahte imza ile Meclis’i çalıştırmaya çalışanların dikkatimiz neticesinde emelleri boşa çıktı. Kendi kanununa sahip çıkamayan, saraydan gelen talepleri bile Meclis’te görüşmeye aciz bir iktidar güruhu ile karşı karşıyayız. Hepimizin tarihi sorumluluğu millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya sahip çıkmaktır. Bu sebeple Meclis Başkanı’na yeni bir dilekçe verdik ve bundan sonra parlamentoda sahte oy kullanılmaması için gereğini yapmasını istedik” diye konuştu.

“BU MİLLETİ AÇLIK VE SEFALETLE YAŞATMAYA KİMSENİN HAKKI YOK”

Adana’da bir yoğun bakım doktorunun, yaşlı hastalarda protein eksikliğinin tespit edildiğine dair açıklamasını hatırlatan Çömez, “Emekliye 14 bin lira vererek açlığa mahkum ettiğiniz gerçeği bilimsel olarak ortaya kondu. Bu topraklarda bu milleti açlık ve sefaletle yaşatmaya kimsenin hakkı yok” ifadesini kullandı.

Türkiye’de yoksulluk sınırının 81 bin 750, ortalama memur maaşının 49 bin 600, asgari ücretin 22 bin 100, en düşük emekli maaşının ise 14 bin 470 lira olduğuna işaret eden Çömez, “Bu kesimlerin hepsi yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve bundan dolayı yaşlılarımızı kaybediyoruz. Peki bunun sebebi ne? Biri yolsuzluk, diğeri kötü yönetim” dedi.

“TÜRK TARIMI VE HAYVANCILIĞI İHANET PROJELERİNE TESLİM EDİLİYOR”

Türk tarımı ve hayvancılığının da planlı bir şekilde ihanet projelerine teslim edildiğini savunan Çömez, “AKP yerli üretimi bitirirken, Türk tarım ve hayvancılığını çökertirken gözünü dışarıya dikmiş ve Latin Amerika çiftçisini zengin ediyor. Aynı zamanda kendi yandaşı olan 7-8 et ithalatçısı çeteyi zengin ediyor. Milleti fakirleştirirken, yabancıları zengin ediyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayvan ithalatı için talimat verdiğini de hatırlatan Çömez, “Sorunun çözümü için buldukları yönteme bakın. Böyle bir anlayış ile Türk hayvancılığını kurtarmaya çalışıyorlar” dedi.

BAKAN GÖKTAŞ’A SESLENDİ

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2023 yılında çocuklara yönelik 26 bin cinsel istismar yaşandığını aktaran Çömez, “Normal şartlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girip mağdurun hakkını koruyor olması gerekiyor. AKP’li bir milletvekilinin yeğeni aynı zamanda TRT bölge müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir şahıs, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuyor. Bakanlık mahkemeye müdahil olmak için tek bir avukat bile göndermiyor. Buradan Mahinur Özdemir Göktaş’a sesleniyorum. Haberin mi yoktu yoksa bu alçağın arkasında AKP’liler var diye avukat göndermeye imtina mı ettin” diye sordu.

Sınır komşularına göre Türkiye’de çocuk ölümlerinde artış olduğunu ekleyen Çömez, “Erdoğan’a ve iktidar cephesine sesleniyorum. Bu çocukların ölümünden kim sorumlu? Elinizi vicdanınıza koyun ve buna cevap verin” ifadesini kullandı.

BAKAN ERSOY’A TEPKİ: TÜRK TURİZMİ KAN AĞLARKEN, YUNANİSTAN SULARINDA KEYİF ÇATIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’ın Yunanistan tatiline değinen Çömez, “Kendisi 50 metrelik süper lüks bir yat tercih etmiş. Yatın fiyatına baktık; 1.5 milyar liralık bir yattan bahsediyoruz. Sayın Bakan’ın ziyaretinden sonra Yunanistan basınında bir sevinç bir sevinç. Yunanistan basını ‘Türk Turizm Bakanı da buraya geliyorsa Türk turizmi çökmeye aday. Türkler artık oluk oluk buraya gelecek’ diyor. Türk turizmi kan ağlarken, binlerce otel satılıkken, otellerin yüzde 30’u doluyken, girdi maliyetlerinden dolayı oteller rekabet edemezken; bizim turizm bakanımız Yunanistan sularında keyif çatıyor. 1.5 milyar liralık yatta jakuzisinde eğlenerek Türk sahillerine bakış atıyor” şeklinde konuştu.

KİSSEBÜKÜ KOYU’NDA PROJE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Kartalkaya’daki yangın faciasından gece saatlerinden haberi olmasına rağmen Bakan Ersoy’un sabah saatlerinde ise bir otele giderek spor yaptığını dile getiren Çömez, “Bunlar ‘biz kimsesizlerin kimi olacağız’ diyerek iktidara geldiler. Fakir sofralarında fotoğraf vererek iktidara geldiler ama bugün içine düştükleri durum içler acısı bir durum” dedi.

Bakan Ersoy’un yangınla ilgili komisyon toplantılarına katılmadığını da hatırlatan Çömez, şöyle devam etti:

“Komisyonda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bilirkişi raporunda Turizm Bakanlığı bürokratlarının soruşturulması isteniyor. Mahkeme de bakanlığa yazı yazarak soruşturma izni istiyor. Bakan Beyimiz ise ‘ben bürokratlarımı sorgulatmam’ diyor. Bakan’ın imzası ile sorgulama yapılamıyor. Bakan’ın aynı yazıda altını çizdiği bir isim var. Neşe Çıldık. Peki Neşe Çıldık kim? Bakan’ın kendi şirketinden transfer edip bakanlığa genel müdür yaptığı bir isim. Bu isim neden bu kadar korunaklı diye araştırdım. Karşıma ne çıktı biliyor musunuz? Bu isim birçok resmi evraka imza atmış. Bunlardan önemli bir kısmı da Bakan’ın şahsi şirketleriyle ilgili. Bodrum’da Kissebükü Koyu var. Dünyanın en güzel coğrafyası. AKP iktidara geldikten sonra bu koyun gerisindeki 95 bin metrekarelik ormanlık alan Bakan’ın şirketine verilmiş. STK’lar ayağa kalmış, ‘ÇED raporu olmadan işletme açılması doğru olmaz’ diyerek mahkemeyi kazanmışlar. Bakan burayı kaçırır mı, hemen projeyi değiştirmiş. Orman Bakanlığı, Bakan Ersoy göreve geldikten sonra tahsis edilmek istenen alanın yanındaki 25 bin metrekarelik orman alanını Turizm Bakanlığı’na tahsis etmiş. Bu alanlar da daha sonra Sayın Bakanımızın şirketine tahsis edilmiş. Bu tahsis işleminin altında Neşe Çıldık’ın imzası var. Şu hale bakın”