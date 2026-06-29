AKP'liler, Özgür Özel'in yeni parti çalışmalarını nasıl değerlendiriyor? 'İktidarın çok yakından izlediği gelişme...'

AKP kulislerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik operasyonların "güç savaşına döndüğü" konuşulurken Özgür Özel'in yeni parti kurma çalışmalarına ilişkin de dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı.

AKP'liler "Yeni parti kurarlarsa iş değişir. Karşı hamle ile dokunulmazlık kaldırılsa bile bir tane vekil başkan atar, yola devam eder. Tıpkı, Erdoğan-Gül formülü gibi yürürler. Türk seçmeninin reflekslerini bilmiyorlar. Kimin önünü kapatırsan, akacak başka bir kanal buluyor. Merkezde duran sol bir partinin iktidar olma olasılığı çok yüksek" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı verilmesi ardından Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına başladı.

Nefes yazarı Nuray Babacan, Özel'in yeni parti kurması halinde yaşanacak süreci AKP'lilerin nasıl değerlendirdiğini şu şekilde aktardı:

"İktidarın çok yakından izlediği başka bir gelişme ise Özgür Özel ve ekibinin ‘yeni parti kurma’ çalışmaları. İki grubun CHP’nin içinde kalıp her gün kayıkçı kavgası yapmaları en çok istedikleri şey. Endişeleri Özel ve ekibinin yeni parti ile kazanacağı ivme ve kararsız seçmene sempatik gelme hali.

Özel ve ekibinin kuracağı partide merkeze yakın isimlere yer vermesinin doğuracağı sonuçlar konuşuluyor. Onlara göre ortadaki kararsız seçmeni ikna edecek bazı isimler yeni partiye dahil edilirse AKP açısından ciddi sıkıntı yaratacak. Özel’e sürekli engel çıkartılması mağduriyet ve kenetlenme yaratacak.

Bu konuda sözünü sakınmayan AKP’li siyasiler var. Dokunulmazlıkların kaldırılması dahil hiçbir kararın bu ekibin büyümesini engelleyemeyeceğini söylüyorlar. İşte yeni dönem siyaset yorumları:

'Yeni parti kurarlarsa iş değişir. Karşı hamle ile dokunulmazlık kaldırılsa bile bir tane vekil başkan atar, yola devam eder. Tıpkı, Erdoğan-Gül formülü gibi yürürler. Türk seçmeninin reflekslerini bilmiyorlar. Kimin önünü kapatırsan, akacak başka bir kanal buluyor. Merkezde duran sol bir partinin iktidar olma olasılığı çok yüksek.

CHP operasyonu tamamen güç savaşına döndü. Bunun arkasındaki isimler kendilerine iktidar içinde güç devşiriyorlar. Buna neden izin verildiğini ayrıca tartışmak gerekir. Böylesine zorlama güç aşımları, her zaman fiyaskoyla sonuçlanmıştır.

Operasyonlar bunu yapanlara değil, siyasetçilere fatura çıkartıyor. Sorulması gereken soru, bu nereye varacak veya nerede duracak? Parti içinde bunun yanıtını verebilecek kimse yok. Hiçbiri kararlara dahil değiller.

Plan, CHP’lileri kurultay karmaşasıyla oyalayıp hazırlık yapmalarına imkan vermeden seçime gitmek. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir anlaşmanın parçası olabilir…'"