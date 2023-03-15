AKP meclis üyeliğinden İYİ Parti'ye geçen Fikret Mısırlı kimdir? Fikret Mısırlı AKP'den neden istifa etti?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:37

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 15:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İzmir Karabağlar Belediyesi 1. Sıra Meclis üyesi olan Fikret Mısırlı'ya rozetini TBMM'de yapılan grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Bu gelişmeyle birlikte Fikret Mısırlı'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

FİKRET MISIRLI KİMDİR?

Fikret Mısırlı, 1959'da İzmir'in Gültepe ilçesinde doğdu. Mısırlı, Buca Eğitim Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Fikret Mısırlı, evli ve bir çocuk babasıdır.

KARİYERİ

1998-2006 Başbakanlık Dış ticaret Müsteşarlığı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birlik Başkanlığı

2004 - 2005 Ulusal Pamuk konseyi kurucu başkan yardımcılığı

2005 - 2007 Altay Spor Kulübü 2. Başkanı

2005 - 2012 Ege Giyim Sanayiciler AŞ ve Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı

2003 AKP İl Başkanlığı ilk seçilmiş yönetimdeki görevleri,

2003 – 2018 Ekonomi, Tanıtım ve Medya, Ar - Ge ve Eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcılıkları

2018 – 2019 Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

2018 – 2019 Yerel Seçimler 30 İlçe ve Büyükşehir Belediyesi Seçim Manifesto, Yatırım ve Projeleri Başkanlığı

2019 - İzmir Karabağlar Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği

2019 – İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği – Plan Bütçe Komisyon Üyesi