AKP meclis üyeliğinden İYİ Parti'ye geçen Fikret Mısırlı kimdir? Fikret Mısırlı AKP'den neden istifa etti?
İzmir’de Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Meclis üyesi Fikret Mısırlı, AKP'den istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. Peki, AKP'li meclis üyesi Fikret Mısırlı kimdir? Fikret Mısırlı AKP'den neden istifa etti?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İzmir Karabağlar Belediyesi 1. Sıra Meclis üyesi olan Fikret Mısırlı'ya rozetini TBMM'de yapılan grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Bu gelişmeyle birlikte Fikret Mısırlı'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
FİKRET MISIRLI KİMDİR?
Fikret Mısırlı, 1959'da İzmir'in Gültepe ilçesinde doğdu. Mısırlı, Buca Eğitim Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldu.
ÖZEL YAŞAMI
Fikret Mısırlı, evli ve bir çocuk babasıdır.
KARİYERİ
1998-2006 Başbakanlık Dış ticaret Müsteşarlığı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birlik Başkanlığı
2004 - 2005 Ulusal Pamuk konseyi kurucu başkan yardımcılığı
2005 - 2007 Altay Spor Kulübü 2. Başkanı
2005 - 2012 Ege Giyim Sanayiciler AŞ ve Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı
2003 AKP İl Başkanlığı ilk seçilmiş yönetimdeki görevleri,
2003 – 2018 Ekonomi, Tanıtım ve Medya, Ar - Ge ve Eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcılıkları
2018 – 2019 Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı
2018 – 2019 Yerel Seçimler 30 İlçe ve Büyükşehir Belediyesi Seçim Manifesto, Yatırım ve Projeleri Başkanlığı
2019 - İzmir Karabağlar Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği
2019 – İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği – Plan Bütçe Komisyon Üyesi
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