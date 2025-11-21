AKP-MHP arasında ‘İmralı’ krizi: 'Açılım' komisyonu kapalı oturuma gidiyor, CHP İmralı’ya gitmiyor

TBMM’de açılım süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Adası’na heyet gönderilip gönderilmeyeceğini kararlaştırmak üzere toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kritik oylama öncesi siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya AKP Grup Başkanı Abdulhamit Gül, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı.

"17 OTURUM BOYUNCA HERKES DİNLENDİ"

Kurtulmuş, Komisyonun 18. toplantısını şu sözlerle açtı:

“Komisyonumuzun 18. toplantısını açıyorum. 5 Ağustos’tan bu yana süren çalışmalarımızda 17 oturumda, bu konuyla ilgili görüşü olan Türkiye’deki bütün çevreleri dinleme imkânımız oldu. Bu dinlemeler, buradaki komisyon üyeleri ve partilerden gelen teklifler doğrultusunda oluşmuştur. Bu toplantıda da bundan sonraki sürece ilişkin, özellikle 17. toplantıda ele alınan gerek bakanlarımızın gerekse MİT Başkanımızın yaptığı bilgilendirmeler çerçevesinde atılacak adımların konuşulabilmesi bakımından toplantının kapalı oturum şeklinde yapılmasını oylarınıza sunacağım.”

CHP'DEN KAPALI OTURUM TEPKİSİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kurtulmuş’un toplantının kapalı yapılması yönündeki talebini eleştirerek, şunları kaydetti:

“CHP olarak tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesini demokratik yollarla çözümünü her zaman savunduk savunmaya devam ediyoruz birileri bırakın Kürt sorununu Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren çözüm önerileri üreten partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz meselenin meclis çatısı altında kurulacağı komisyon marifetiyle milletten bir şey saklanmadan şeffaflık konuşulması çözüm fikrinin sahibiyiz bundan sonra da terörsüz ve demokratik Türkiye’yi inşa etme kararlılığıyla milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak komisyonda olacağız.”

"KAYYUM UYGULAMALARI SÜRMEKTE"

Emir ve heyeti, kayyum uygulamalarını, kent uzlaşısı girişimlerini, siyasi normalleşmede tek taraflı adımları gündeme getirerek komisyonun çalışmasını eleştirdi. CHP, bu gerekçelerle İmralı heyetine katılmama kararı aldı. Emir, “Meclis’te komisyon 18. toplantısını yapmaktadır ancak geldiğimiz aşamada milli iradeyi ipotek koyan kayyum uygulamaları sürmektedir. Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suçlayan utanç davalarında insanlar aylardır cezaevinde yatmaktadır, on yılı bulan siyasi tutuklamalarda hiçbir ilerleme kaydedilmemiş aksine yeni siyasi davalarla darbeci bir kuşatma altına alınmıştır” dedi.

"MİLLETİMİZİN RIZASI YOK"

Demokratik siyasetin önü açılmak yerine siyasi davalarla daha da tıkandığını söyleyen Emir, “Böyle bir dönemde iç barışımızı sağlamak için bu sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken tüm meselenin İmralı’ya gidip gitmemesine sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur. Bu kararın olmazsa olmaz tek seçenek olarak öne sürülmesi komisyonun kuruluşu amacına uygun değildir. Elbette sürece katkı verecek dinlemeler yapılır ancak devlet yetkilileri, İmralı ile zaten görüşmekte olan milletvekillerinden oluşan bir heyet de adaya gidip gelmektedir” ifadelerini kullandı.

ADIM ATILMADI

Emir, şunları kaydetti:

“Komisyonda başkan bile olmadan sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay daha katılımcı daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi önemlidir. Kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması demokratik siyasetin ününün açılması gibi olmazsa olmaz ilk adımlar bile atılmadı. AKP başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası’na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz.”

AKP-MHP ARASINDA 'İMRALI' AYRIŞMASI

Kulislerde, AKP’nin İmralı ziyaretine sıcak bakmadığı, ancak “iktidar açısından risk oluştuğu” değerlendirmeleri nedeniyle oylamaya mecbur kaldığı belirtiliyor. Komisyon üyelerine göre süreçteki en dikkat çeken çatlak ise iktidar ortakları arasında yaşandı: AKP, İmralı’ya gidilmesi yönünde oylama yapılmasını istemedi. MHP ise “mutlak oylama” talep ederek süreci zorladı. İki parti arasındaki görüş ayrılığı, “ortakların kendi arasında uzlaşamadığı” yorumlarına neden oldu. Toplantıda kapalı oturuma geçilecek. CHP ise kapalı oturuma geçilince komisyon toplantısından çıkma kararı aldı.