AKP Milletvekili Hülya Atçı Nergis: Türkiye bu mültecilerin hem cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri

02 Haziran 2022 Perşembe, 23:48

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Konya'nın yerel televizyon kanalı Kontv'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nergis, Mültecilerle ilgili, “Türkiye büyük bir ülke ve coğrafyası bakımından da bir geçiş bölgesi. Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri. Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var” dedi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre "Bütün dünyanın muhtelif bölgelerinde kan, açlık ve çeşitli sıkıntılar var” diyen Nergis, açıklamalarını söyle sürdürdü:

Bir göç hareketi var. Bu hareket dolayısıyla Türkiye'yi de etkiliyor ve ilgilendiriyor. Suriye'de iç savaştan kaynaklı Esad'ın zulmünden kaçanların bir kısmını kendimiz ülke olarak kabul ettik. Nitekim bir milyona yakını geri döndü, bir kısmı Avrupa'ya geçti. Bir kısmı Türkiye'de halen ikamet ediyor.

"BUNLARLA TARİHSEL AKRABALIĞIMIZ VAR"

Tarihe gidildiğinde Suriye ve Irak'ın Osmanlı toprağı olduğunu söyleyen Nergis, "Orda yaşayanların demografik yapısı bizimle aynılar. Orda da Türkler, Kürtler, Araplar yaşıyor. Bizim güney bölgemizde de Türkler, Kürtler, Araplar, birlikte yaşıyor, akrabalık bağları var" dedi. Nergis, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İnsani anlamda düşündüğümüzde bunlarla tarihsel akrabalığımız var. Halep'ten, İdlib'ten, Şam'dan gelip Çanakkale de savaşanlar var. Bunları da görmezden gelemeyiz. Bugün bunlar çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz."

"CİDDİ BİR SIKINTI, KAOS ORTAMI DOĞMADI"

Türkiye'ye gelen mültecilerin geri gönderilmesi için ciddi çalışmalar yapıldığını söyleyen ifade eden Nergis, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tabi uzun vadede bunların dönmesi üzerine program yapılarak, bunlar kabul edildi. Oraya 2 sınır dışı hareket gerçekleştirildi ve bir güvenlik koridoru oluşturuldu. Orda güvenli bir alan oluşturulup, gelen mültecilerin tekrar gönderilebilmesi için ciddi bir çalışma var.





Briket evlerden yapılan yerleşim yerleri var ve hala devam ediyor. Hükümet çok yönlü çalışıyor ve insani olanı yapıyor. Türkiye, Suriye'den gelen mültecilerle alakalı insani anlamda çok ciddi bir fedakârlık yaptık, halkımızda ciddi bir fedakârlık yaptı.





Güneydeki illerimizde de Gaziantep, Hatay, Kilis Kahramanmaraş'a baktığımız zaman ciddi anlamda Suriyeli mülteci barındırıyor. Orda ciddi bir sıkıntı, kaos ortamı doğmadı.

"SURİYELİLER OLMASAYDI İŞİMİZ ÇOK ZORDU"

Türkiye'ye gelen mültecilerin bazılarının getirdiği sermayeyle istihdam yarattığını bazılarının ise küçük ölçekli işletmelerde çalıştığını kaydeden Nergis, “Gelip istihdam yaratanlar var, gelip Türkiye'de çalışanlar var. Orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerde, ciddi anlamda Suriyeli iş bulabiliyor, çalışabiliyor. Nitekim işverenlerden duyuyoruz; ‘eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu, biz çalıştıracak eleman bulamazdık diyorlar' Bunu geniş kapsamlı, çok yönlü düşünmek lazım” diye konuştu.