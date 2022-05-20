AKP’li eski vekilden çarpıcı iddia: '3 milyon 800 bin mülteci oy kullanacak'
Eski AKP milletvekili Pelin Gündeş, vatandaşlık alan yabancıların sayısının 8 milyon olduğunu söyledi. Bu bilgiyi, kaynağının MİT olduğunu söyleyen Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisinden aldığını belirten Gündeş, "AKP bu seçmenden 64 vekil çıkartmayı planlıyor" dedi.
Youtube'da ‘Bizim TV’ kanalında Şaban Sevinç'in konuğu olan eski AKP milletvekili Pelin Gündeş, vatandaşlık alanların sadece sığınmacılar olmadığını 250 bin dolara konut alanların da bunlara dahil olduğunu söyledi.
Gündeş, "Vatandaşlığı bir kişi almıyor. 250 bin dolara vatandaşlık alan kişi 'pasaport yırtıldı' vs. gibi bahanelerle başkalarını da kendi çocuğu gibi gösterip birkaç kişiyi daha dahil ediyor. Türkiye'de vatandaşlık alanların sayısı 8 milyon 800 bin. Bana bu bilgiyi, kaynağının istihbarat olduğunu söyleyen, yalan söylemeyecek Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi verdi" dedi.
YARGI BU DAVALARLA DOLU
250 bin dolara ev alan kişinin vatandaşlık aldıktan sonra sahip olduğu konutu satarak elde ettiği gelirle başkalarına da vatandaşlık aldığını söyleyen Gündeş, "Yargı şu anda 'benim çocuğum değildi ama vatandaşlık alırken öyle göstermiştim' şeklinde açılan davalarla dolu" dedi.
8 milyon 800 bin kişinin 3 milyon 800 bininin oy kullanacağını iddia eden Gündeş, "AKP bu seçmenden 64 vekil çıkartmayı planlıyor" diye konuştu.
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