Avrupa Birliği'ndeki Ukraynalı mülteci sayısı 6,3 milyona ulaştı
Avrupa Birliği ülkelerine geçen Ukraynalı sayısında son günlerde artış yaşanıyor. Frontex'ten yapılan açıklamaya göre AB'ye giren Ukraynalı mülteci sayısı 6,3 milyona ulaştı.
Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, Rusya'nın saldırısı sonrası ülkelerinden ayrılarak AB ülkelerine giren Ukraynalıların sayısının 6,3 milyona ulaştığını açıkladı. Frontex'ten yapılan açıklamaya göre, Ukraynalılar kendi ülkelerinin yanı sıra Moldova'dan gelerek AB ülkelerine girdi.
En fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi. Polonya'da 3,4 milyon Ukraynalı bulunduğu, diğer komşu ülkelerden Romanya'ya 1,8 milyon, Macaristan'a 650 bin, Slovakya'ya 420 bin kişinin geçtiği belirtildi. Günde ortalama 32 bin Ukraynalının sınırlardan geçerek AB ülkelerine girdiği kaydedildi.
Son günlerde Ukrayna'ya girenlerin sayısında ise artış görülüyor. Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana ülkeye 2 milyon kişi girdi. Bunların yarısını Ukrayna vatandaşları oluşturdu.
Ukrayna vatandaşları AB ülkelerine vizesiz giriş yapabiliyor.
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