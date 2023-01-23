AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız kimdir? Şenel Yediyıldız hangi açıklamalarda bulundu?

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:33

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:33

AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programındaki, "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri dikkat çekti.

ŞENEL YEDİYILDIZ KİMDİR?

Şenel Yediyildiz, 1953 yılında Ordu Hoşkadem'de dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede Göğüs Cerrahisi uzmanlığını aldı.

1990-2014 yılları arasında İstanbul Bezmiâlem Vakıf Gureba Hastanesinde çalıştı. Bu süreçte başhekim yardımcılığı ve başhekimlik görevlerinde bulundu. 2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu milletvekili olarak seçildi.

Şenel Yediyıldız 2018 yılında TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı oldu. Yediyıldız görevini 2020 yılında Prof.Dr.Recep Akdağ'a devretti. Şenel Yediyıldız'ın Nisan 2022'de dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Yediyıldız'ın başhekimlik yaptığı dönemdeki bir ihale nediyle ifadesinin alınması istenmiş bu sebepten fezleki TBMM'ye sunulmuştu.

Şenel Yediyıldız evli ve iki çocuk babasıdır.



ŞENEL YEDİYILDIZ'IN AÇIKLAMALARI

Şenel Yediyıldız geçtiğimizi yıllarda yaptığı açıklamalr ile ülke gündemine oturmuştu. YediYıldız'ın tepki çeken açıklamalrından bazıları şöyle:



'Bunlar sopalık'



Şenel Yediyıldız'a 2018 yılında TRT’de katıldığı bir programda Sağlık Bakanlığı'nın acil olmayan durumlar dışında ameliyat yapılmaması konusunda yayınlanan genelge hatırlatılmış, Yediyıldız ise "başhekimler için 'bir takım aklı evveller' ve 'bunlar sopalık' ifadelerini kullanmıştı.

'Vatandaş zamlardan çok da şikayetçi değil'

Yediyıldız 2021 yılında katıldığı bir programda döviz kurlarının yükselmesinin "dış güçler" tarafından yapıldığını öne sürere “Cumartesi günü Fatsa’da beş tane kahve gezdim. Hiçbir kahvede, ‘Neden bu kadar zam geliyor?’ demediler. Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da şikayetçi değiller. Konuştuk, bayağı sohbet ettik. Görülüyor ki vatandaşlar da bir şeyleri biliyor, farkında” ifadelerini kullanmıştı

Erdoğan'ı 'peygamber' yerine koydu

Yediyıldız 2021 yılında katıldığı bir nikahta mikrofonu eline alıp konuşma yaptığı sırada, "Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum" demişti.

'2023 seçimleri "kılınmayan namazdan, tutulmayan oruçtan, gidilmeyen hacdan daha önemli '

Yediyıldız yine 2021 yılında yaptığı bir açıklamada, 2023 seçimleri ile ilgili “Biz Elhamdülillah Müslümanız. Bugün geldik, yarın gideceğiz. Gittiğimizde de yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Zannetmeyin ki ben verdiğim oyun hesabını vermeyeceğim. Samimiyetle söylüyorum daha fazla vereceksiniz. Kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğimiz hacdan daha fazla vereceksiniz” diye konuşmuştu.