AKP Milletvekili Süleyman Soylu: "Türk milleti büyük bir sınavdan geçti"

Yayınlanma: 08.12.2024 - 14:11

Güncelleme: 08.12.2024 - 14:11

AKP İstanbul Milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de terör örgütü HTŞ'nin Şam'ı ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin devrilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milleti büyük bir sınavdan geçti. İnsanlık, kardeşlik ve komşuluk sınavından başarıyla çıktı. Tarihin büyük zulmünün yol açtığı göçte, tüm tahriklere ve kötülüklere rağmen, Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve milletimizin asaleti sayesinde gelecek nesillerimize yüz akı bir ev sahipliği ve kardeşlik mirası bıraktık. Allah’a hamdolsun" ifadelerine yer verdi.