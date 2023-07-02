AKP MKYK üyesi Alaattin Parlak, Şeyh Sait'i 'şehit' saydı

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

AKP’li Parlak kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehid Şeyh Sait ve kahraman arkadaşlarını şehadet yıldönümlerinde rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi. AKP’li Parlak’ın sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Şehid Şeyh Said ve kahraman arkadaşlarını şehadet yıl dönümlerinde rahmetle ve minnetle anıyorum. — Alaattin PARLAK (@alaattinparlak) June 29, 2023

ATATÜRK’Ü HEDEF ALDI

Bu arada AKP listelerinden Meclis’e giren ve Hizbullah’ı terör örgütü görmeyen, son dönemde yaptıkları gerici açıklamalarla tepki çeken HÜDA PAR’ın gençlik örgütü Hür Gençlik Şeyh Sait için “şehit” nitelemesi yaparak Atatürk’ü hedef alan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda “‘İmam, şeriattan saparsa kıyam vaciptir’ diyerek laik, Kemalist sistemin İslama ve İslami değerlere savaş açması üzerine kıyam eden ve bu uğurda şehadet makamına ulaşan şeyhimiz Şeyh Sait Efendi ve yarenlerini kıyamlarının senei devriyesinde rahmet, minnet ve iftiharla anıyoruz” denildi.