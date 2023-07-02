AKP MKYK üyesi Alaattin Parlak, Şeyh Sait'i 'şehit' saydı

AKP MKYK üyesi Alaattin Parlak laik Cumhuriyete ve devlete karşı gerici isyan başlatan ve İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen Şeyh Sait’i “şehit” diyerek andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00
AKP MKYK üyesi Alaattin Parlak, Şeyh Sait'i 'şehit' saydı
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AKP’li Parlak kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehid Şeyh Sait ve kahraman arkadaşlarını şehadet yıldönümlerinde rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi. AKP’li Parlak’ın sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. 

ATATÜRK’Ü HEDEF ALDI

Bu arada AKP listelerinden Meclis’e giren ve Hizbullah’ı terör örgütü görmeyen, son dönemde yaptıkları gerici açıklamalarla tepki çeken HÜDA PAR’ın gençlik örgütü Hür Gençlik Şeyh Sait için “şehit” nitelemesi yaparak Atatürk’ü hedef alan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda  “‘İmam, şeriattan saparsa kıyam vaciptir’ diyerek laik, Kemalist sistemin İslama ve İslami değerlere savaş açması üzerine kıyam eden ve bu uğurda şehadet makamına ulaşan şeyhimiz Şeyh Sait Efendi ve yarenlerini kıyamlarının senei devriyesinde rahmet, minnet ve iftiharla anıyoruz” denildi.


AKP Şeyh Sait Şehit

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