AKP MYK toplantısı başladı: Gündemde Can Atalay ve Osman Kavala var

Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:27

Güncelleme: 12.08.2024 - 14:29

AKP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Toplantıda, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili “yok hükmünde” kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in ziyaret etmesinin tartışma yarattığı Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala’nın durumunun gündeme gelmesi bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AKP'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak. Hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılıyor.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER DE MASADA OLACAK

AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak. Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.

Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak. MYK toplantısında, genel başkan yardımcılarının sunum yapması da bekleniyor.