AKP'nin 'bakan anketi' kulislere yansıdı: Hangi sorular soruldu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'önemli' bir konuşma yaptığı değerlendirilen Kızılcahamam kampının yankıları siyaset koridorlarında tartışılmaya devam ediyor.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, köşesinde, AKP'nin kamp esnasında bakanlar hakkında anket yaptırdığını yazdı.

İddiaya göre, 'bakanların çalışmalarının nerede eksik kaldığı anlamak için' yapılan anketlerde şu sorular soruldu:

“Seçmen milletvekillerine ulaşabiliyor mu?”

“Bakanlar ulaştırılan sorunlara çözüm üretebiliyor mu?”

“Bu konuda duyarlı olan bakanlar kimler?”

‘Teşkilat çalışmalarından memnun musunuz?”

“Halkın öncelikli sorunları?”

Bakanların karnesi merak edilirken, anketi sonucu ise kamuoyuna paylaşılmadı.

Nuray Babacan ayrıca, AKP'de Genel Merkez tarafından parti üyelerine 'AK söylem' ismi ile bülten çıkarıldığını ve orman yangınları gibi konularda parti üyeleri tarafından medyada ortak savunma geliştirildiğinin amaçlandığını kaydetti.