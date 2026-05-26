AKP'nin bayramlaşma programı belli oldu: İlk adres Kılıçdaroğlu ekibi

AKP'nin Kurban Bayramı kapsamında ilk bayramlaşacağı adres, mutlak butlan kararıyla seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi olarak açıklandı.

Açıklanan programa göre AKP'nin ikinci bayramlaşacağı parti ise MHP olacak.

İLK ZİYARET CHP'YE

AKP ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet CHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek.